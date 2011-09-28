آشنایی جوانان با معارف دینی راه مقابله با هجوم فرهنگی دشمن است

مصطفی مشایخی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: استفاده از رسانه ها و به ویژه رسانه های تصویری از جمله سیاستهای جنگ نرم دشمنان نظام اسلامی است تا بر افکار و اذهان نسل جوان تسلط یابد.

وی گفت: غرب استحاله فرهنگی را از طریق ابزار رسانه برای فاصله انداختن جوانان از باورها و ارزش های ملی خود دنبال می کند تا بتواند از این شیوه به اهداف و نقشه های شوم خود برسد.

مشایخی افتتاح مجتمع هنری ، فرهنگی و سینمایی ستارگان ، برگزاری جشنواره بین المللی امام خمینی (ره) ، برگزاری نمایشگاه کتاب و مطبوعات، برپایی جشنواره ملی رضوی، عرضه اطلس فرهنگی استان مرکزی، پیشنهاد خواهر خواندگی خمین با استانهای بورسا ترکیه و نجف عراق و صدور مجوز تاسیس یک مرکز انتشارات در خمین، را از مهمترین برنامه های فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اجرا وانجام آنها عنوان کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان مرکزی ادامه داد: ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی براساس سیاست های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تنها نقش ناظر و سیاستگذار را بر عهده دارند و کارهای اجرایی فعالیت های فرهنگی از سالجاری به انجمن ها و موسسات دارای مجوز از فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار می شود.