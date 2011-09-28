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۶ مهر ۱۳۹۰، ۸:۵۳

مجیدی:

آثار هنرمندان اراکی به جشنواره های عکس و فیلم کشور راه یافت

آثار هنرمندان اراکی به جشنواره های عکس و فیلم کشور راه یافت

اراک - خبرگزاری مهر: مسئول خانه عکاسان حوزه هنری استان مرکزی گفت: آثار هنرمندان واحد سینمایی و خانه عکاسان حوزه هنری استان مرکزی به جشنواره های فیلم مستند میراث نگاه و جشنواره جهانی هنر مقاومت راه یافت.

حمیدرضا مجیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آثار هنرمندان واحد سینمایی و خانه عکاسان حوزه هنری استان مرکزی به جشنواره های فیلم مستند میراث نگاه و جشنواره جهانی هنر مقاومت راه یافتند.
 
وی گفت: آثار عکاسی هنرمندان فاخته جلایرنژاد، علی صاحب الزمانی و امیر قادری به دومین جشنواره جهانی هنر مقاومت و همچنین فیلم کوتاه مستند مشهد قالی ساخته هنرمند سیدحامد نوبری به جشنواره فیلم مستند میراث نگاه راه یافت.
 
مجیدی افزود: دومین جشنواره جهانی هنر مقاومت در رشته های طراحی، نقاشی، مجسمه سازی، پوستر، کاریکاتور، انیمیشن، عکاسی و هنرهای جدید مفهومی در آذرماه امسال در تهران برگزار خواهد شد و همچنین نخستین جشنواره فیلم مستند میراث نگاه به همت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان در اهواز برگزار می شود.
 
کد مطلب 1418627

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