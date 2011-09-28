آثار هنرمندان اراکی به جشنواره های عکس و فیلم کشور راه یافت

حمیدرضا مجیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آثار هنرمندان واحد سینمایی و خانه عکاسان حوزه هنری استان مرکزی به جشنواره های فیلم مستند میراث نگاه و جشنواره جهانی هنر مقاومت راه یافتند.

وی گفت: آثار عکاسی هنرمندان فاخته جلایرنژاد، علی صاحب الزمانی و امیر قادری به دومین جشنواره جهانی هنر مقاومت و همچنین فیلم کوتاه مستند مشهد قالی ساخته هنرمند سیدحامد نوبری به جشنواره فیلم مستند میراث نگاه راه یافت.

مجیدی افزود: دومین جشنواره جهانی هنر مقاومت در رشته های طراحی، نقاشی، مجسمه سازی، پوستر، کاریکاتور، انیمیشن، عکاسی و هنرهای جدید مفهومی در آذرماه امسال در تهران برگزار خواهد شد و همچنین نخستین جشنواره فیلم مستند میراث نگاه به همت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان در اهواز برگزار می شود.

