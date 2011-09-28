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۶ مهر ۱۳۹۰، ۸:۴۰

آیت الله دری نجف آبادی:

فرهنگ جهاد و شهادت باید در کشور تداوم یابد

فرهنگ جهاد و شهادت باید در کشور تداوم یابد

اراک - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: فرهنگ جهاد و شهادت باید به منظور حفظ ارشهای والای انقلاب اسلامی در کشور تداوم یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی ظهر سه شنبه با بیان این مطلب دربیست و دومین گردهمایی سنگرسازان بی سنگر و نهمین یادواره شهدای سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی افزود: ایران اسلامی امروز به برکت خون شهدا انقلاب به عزت و اقتدار مثال زدنی در منطقه و جهان دست یافته که حفظ و حراست از آن در گرو پاسداری از خون شهیدان است.
 
وی ادامه داد: تبدیل شدن ایران اسلامی به قدرت بزرگ منطقه حاصل نمی شد مگر با از خودگذشتگی و جان برکفی جوانانی که با اهدای جان خود از ارزشهای انقلاب اسلامی و اندیشه های ولی فقیه خود پاسداری کردند.

نماینده  ولی فقیه  در استان مرکزی و امام جمعه اراک با اشاره به بیداری اسلامی شکل گرفته در جهان بیان داشت: امروز کشورهای اسلامی و آزادیخواه جهان با تأسی از انقلاب ارزشمند ایران اسلامی به پا خواسته و در جهت ریشه کنی کفر و ستمگری حاکمان مستبد خود حرکت بیداری اسلامی را شکل داده اند.

آیت الله دری نجف آبادی بیان داشت: ایران امروز طلایه دار مبارزه با استکبار جهانی است و باید با توجه به تقویت فرهنگ غنی ایرانی اسلامی در حوزه جنگ نرم نیز قدرت خود را نشان دهد.
 
وی ادامه داد: ترویج فرهنگ شهادت و توجه به فرهنگ جهادی لازمه پیروزی در جنگ نرم دشمن است که نباید از سوی مسئولین دست کم شمارده شود.
کد مطلب 1418629

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