فرهنگ جهاد و شهادت باید در کشور تداوم یابد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی ظهر سه شنبه با بیان این مطلب دربیست و دومین گردهمایی سنگرسازان بی سنگر و نهمین یادواره شهدای سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی افزود: ایران اسلامی امروز به برکت خون شهدا انقلاب به عزت و اقتدار مثال زدنی در منطقه و جهان دست یافته که حفظ و حراست از آن در گرو پاسداری از خون شهیدان است.

وی ادامه داد: تبدیل شدن ایران اسلامی به قدرت بزرگ منطقه حاصل نمی شد مگر با از خودگذشتگی و جان برکفی جوانانی که با اهدای جان خود از ارزشهای انقلاب اسلامی و اندیشه های ولی فقیه خود پاسداری کردند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک با اشاره به بیداری اسلامی شکل گرفته در جهان بیان داشت: امروز کشورهای اسلامی و آزادیخواه جهان با تأسی از انقلاب ارزشمند ایران اسلامی به پا خواسته و در جهت ریشه کنی کفر و ستمگری حاکمان مستبد خود حرکت بیداری اسلامی را شکل داده اند.