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۶ مهر ۱۳۹۰، ۸:۴۹

به منظور تعدیل فشار آب؛

مخزن 5 هزار متر مکعبی ذخیره آب در ساوه ساخته شد

مخزن 5 هزار متر مکعبی ذخیره آب در ساوه ساخته شد

ساوه - خبرگزاری مهر: مدیر شرکت آب وفاضلاب شهرستان ساوه گفت: به منظور تعدیل فشار آب در شهر ساوه، مخزن 5 هزار متر مکعبی ذخیره آب در این شهر ساخت شده و به زودی وارد مدار بهره برداری خواهد شد.

یوسف عرفانی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مخزن از نوع بتنی بوده و با بهره برداری از آن با منطقه بندی و جداسازی خطوط اصلی و شبکه توزیع آب ، فشار آب در شبکه توزیع آب مناطق مرتفع شهر ساوه از جمله یحیی آباد وعبدل آباد مدیریت می شود.

وی با اشاره به اینکه شهر ساوه به 5 منطقه  زون فشاری آب تقسیم بندی شده است تصریح کرد: در حال حاضر 34 هزار متر  مکعب  مخزن ذخیره آب در این شهر وجود دارد و آب شهر ساوه از 29 حلقه چاه آب  تامین می شود.
 
عرفانی نسب با بیان اینکه این مخزن آماده بهره برداری است، گفت:  برای اجرای این مخزن چهار میلیاردو800 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است و در حال حاضر نیز خطوط ورودی و خروجی این مخزن در حال اجرا است.
 
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب ساوه در ادامه عنوان کرد: با توجه به تمهیدات و اقدامات صورت گرفته توسط شرکت آب و فاضلاب ساوه امیدواریم با بهره برداری از این طرح خدمات رسانی به این شهر به طور مطلوبتری انجام شود.
 
وی گفت: عملیات ساخت یک باب مخزن 5 هزار متر مکعبی ذخیره آب نیز در تصفیه خانه آب شهر ساوه به پایان رسیده و همزمان با بهره برداری از  تصفیه خانه آب این شهر وارد مدار بهره برداری خواهد شد.
کد مطلب 1418630

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