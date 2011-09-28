مخزن 5 هزار متر مکعبی ذخیره آب در ساوه ساخته شد

یوسف عرفانی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مخزن از نوع بتنی بوده و با بهره برداری از آن با منطقه بندی و جداسازی خطوط اصلی و شبکه توزیع آب ، فشار آب در شبکه توزیع آب مناطق مرتفع شهر ساوه از جمله یحیی آباد وعبدل آباد مدیریت می شود.

وی با اشاره به اینکه شهر ساوه به 5 منطقه زون فشاری آب تقسیم بندی شده است تصریح کرد: در حال حاضر 34 هزار متر مکعب مخزن ذخیره آب در این شهر وجود دارد و آب شهر ساوه از 29 حلقه چاه آب تامین می شود.

عرفانی نسب با بیان اینکه این مخزن آماده بهره برداری است، گفت: برای اجرای این مخزن چهار میلیاردو800 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است و در حال حاضر نیز خطوط ورودی و خروجی این مخزن در حال اجرا است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب ساوه در ادامه عنوان کرد: با توجه به تمهیدات و اقدامات صورت گرفته توسط شرکت آب و فاضلاب ساوه امیدواریم با بهره برداری از این طرح خدمات رسانی به این شهر به طور مطلوبتری انجام شود.

وی گفت: عملیات ساخت یک باب مخزن 5 هزار متر مکعبی ذخیره آب نیز در تصفیه خانه آب شهر ساوه به پایان رسیده و همزمان با بهره برداری از تصفیه خانه آب این شهر وارد مدار بهره برداری خواهد شد.