برگزیدگان دومین المپیاد نانو فردا معرفی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه دومین المپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو روز پنج‌شنبه مورخ 7 مهرماه، با حضور جمعی از مدیران آموزش و پرورش استانها و روسای آموزش و پرورش شهرستانهای محل برگزاری آزمون برگزار خواهد شد.

در این مراسم علاوه ‌بر اهدای جوایز برگزیدگان دومین المپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو از استانهای برتر در برگزاری المپیاد نیز تقدیر خواهد شد.



20 دانش آموز راه یافته به مرحله دوم دومین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو بر اساس امتیازهای به دست آمده در آزمونهای مرحله اول و دوم المپیاد، کار آزمایشگاهی و ارائه پروژه شبیه سازی در فناوری نانو مورد ارزیابی قرار گرفتند و در نهایت در چهار سطح مدال طلا، مدال نقره، مدال برنز و دیپلم افتخار رتبه بندی شدند.



در این مراسم به دارندگان مدال طلا مبلغ 10 میلیون ریال، دارندگان مدال نقره یک سکه تمام بهار آزادی، دارندگان مدال برنز یک سکه نیم بهار آزادی و دارندگان دیپلم افتخار یک سکه ربع بهار آزادی اهدا می شود. علاوه بر این جوایز این دسته از معرفی شدگان برای انجام تحقیقات در زمینه فناوری نانو مورد حمایت باشگاه نانو قرار خواهند گرفت.



دومین المپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو در دو مرحله تئوری و عملی با حضور بیش از 4 هزار داوطلب از 31 استان کشور در مرداد و شهریور سال جاری برگزار شد.