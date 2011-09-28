تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه ششم مهرماه 1390 هجری شمسی، مصادف است با بیست و نهم شوال سال 1432 هجری قمری و بیست و هشتم سپتامبر سال 2011 میلادی.
- دور برگشت از مرحله یکچهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
* ذوبآهن ایران - سوون سامسونگ بلووینگز کره جنوبی، ساعت 16:20، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
* السد قطر - سپاهان ایران، ساعت 18:50، ورزشگاه شیخ جاسم بن حمد دوحه
- هفته دوم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
گروه E:
* والنسیای اسپانیا - چلسی انگلستان
* بایرلوکوزن آلمان - گنک بلژیک
گروه F:
* آرسنال انگلستان - المپیاکوس یونان
* المپیک مارسی فرانسه - دورتموند آلمان
گروه G:
* زنیت روسیه - پورتوی پرتغال
* شاختاردونتسک اوکراین - آپوئل نیکوزیای قبرس
گروه H:
* میلان ایتالیا - ویکتوریا پلژن جمهوری چک
* باته بوریسف بلاروس - بارسلونای اسپانیا
- مرحله نیمه نهایی رقابتهای والیبال قهرمانی آسیا امروز با برگزاری دو دیدار زیر پیگیری میشود:
* ایران - کره جنوبی
* چین - استرالیا
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