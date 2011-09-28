تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه ششم مهرماه 1390 هجری شمسی، مصادف است با بیست و نهم شوال سال 1432 هجری قمری و بیست و هشتم سپتامبر سال 2011 میلادی.

- دور برگشت از مرحله یک‌چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:



* ذوب‌آهن ایران - سوون سامسونگ بلووینگز کره‌ جنوبی، ساعت 16:20، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

* السد قطر - سپاهان ایران، ساعت 18:50، ورزشگاه شیخ جاسم بن حمد دوحه

- هفته دوم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

گروه E:

* والنسیای اسپانیا - چلسی انگلستان

* بایرلوکوزن آلمان - گنک بلژیک

گروه F:

* آرسنال انگلستان - المپیاکوس یونان

* المپیک مارسی فرانسه - دورتموند آلمان

گروه G:

* زنیت روسیه - پورتوی پرتغال

* شاختاردونتسک اوکراین - آپوئل نیکوزیای قبرس

گروه H:

* میلان ایتالیا - ویکتوریا پلژن جمهوری چک

* باته بوریسف بلاروس - بارسلونای اسپانیا

- مرحله نیمه نهایی رقابت‎های والیبال قهرمانی آسیا امروز با برگزاری دو دیدار زیر پیگیری می‌شود:

* ایران - کره جنوبی

* چین - استرالیا