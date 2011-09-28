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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۴۳

پارالمپیک ایران در زمینه‌ آموزشى با کمیته پارالمپیک عراق همکارى می‌کند

پارالمپیک ایران در زمینه‌ آموزشى با کمیته پارالمپیک عراق همکارى می‌کند

رئیس کمیته ملی پارالمپیک عراق قحطان النعیمى با غلامرضا ابراهیمى دبیرکل کمیته ملى پارالمپیک ایران و همچنین مسئولان فنى، آموزشى و پزشکى این کمیته دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که روز سه شنبه در محل کمیته ملی پارالمپیک برگزار شد، ضمن تشریح ساختار تشکیلاتى دو کمیته، طرف عراقى اعلام کرد که کمیته ملى پارالمپیک این کشور در رشته هاى مختلف بویژه گلبال، والیبال، بسکتبال با ویلچر و تنیس با ویلچر، نیاز به استفاده از مربیان با تجربه ایرانى دارد.

برهمین اساس مقرر شد با مکاتبات و پىگیرى هاى بعدى زمینه استفاده از تجربیات پارالمپیک کشورمان در ابعاد فنى - تحقیقاتى، پزشکى و آموزشى براى رشد و توسعه ورزش معلولان در عراق براى کمیته پارالمپیک این کشور فراهم شود.

کد مطلب 1418638

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