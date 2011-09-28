به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که روز سه شنبه در محل کمیته ملی پارالمپیک برگزار شد، ضمن تشریح ساختار تشکیلاتى دو کمیته، طرف عراقى اعلام کرد که کمیته ملى پارالمپیک این کشور در رشته هاى مختلف بویژه گلبال، والیبال، بسکتبال با ویلچر و تنیس با ویلچر، نیاز به استفاده از مربیان با تجربه ایرانى دارد.



برهمین اساس مقرر شد با مکاتبات و پىگیرى هاى بعدى زمینه استفاده از تجربیات پارالمپیک کشورمان در ابعاد فنى - تحقیقاتى، پزشکى و آموزشى براى رشد و توسعه ورزش معلولان در عراق براى کمیته پارالمپیک این کشور فراهم شود.