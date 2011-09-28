تیم فوتسال ایران مقابل برزیل به برتری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال ایران سه شنبه شب در دیدار با برزیل که در "لیگوریا"ی ایتالیا برگزار شد با حساب 5 بر 3 به برتری رسید.

در رقابت های رشته فوتسال 8 تیم در قالب دو گروه A و B حضور دارند که ایران در گروه B با کشورهای مجارستان، لهستان و برزیل همگروه است. گروه A نیز شامل تیم های پرتغال، فرانسه، ایتالیا و استرالیا است. تیم کشورمان امروز در دومین دیدار مرحله گروهی با مجارستان دیدار خواهد کرد.

بازی های جهانی آیناس هر چهار سال یک بار و یک سال پیش از برگزاری بازی های پارالمپیک برگزار می شود. در این مسابقات ورزشکارانی از سراسر دنیا در هفت رشته دو و میدانی، فوتسال، بستکبال، شنا، دوچرخه سواری، تنیس و تنیس روی میز با هم به رقابت می پردازند.

ایران در دو رشته فوتسال و دو و میدانی در سومین دوره این رقابت ها حضور پیدا کرده است.