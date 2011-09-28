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۶ مهر ۱۳۹۰، ۹:۴۹

بازیهای کم توانان ذهنی-ایتالیا

تیم فوتسال ایران مقابل برزیل به برتری رسید

تیم فوتسال ایران مقابل برزیل به برتری رسید

تیم فوتسال ایران در نخستین دیدار خود در چارچوب رقابت های جهانی کم توانان ذهنی (آیناس) مقابل برزیل پیروز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال ایران سه شنبه شب در دیدار با برزیل که در "لیگوریا"ی ایتالیا برگزار شد با حساب 5 بر 3 به برتری رسید.

در رقابت های رشته فوتسال 8 تیم در قالب دو گروه A و B حضور دارند که ایران در گروه B با کشورهای مجارستان، لهستان و برزیل همگروه است. گروه A نیز شامل تیم های پرتغال، فرانسه، ایتالیا و استرالیا است. تیم کشورمان امروز در دومین دیدار مرحله گروهی با مجارستان دیدار خواهد کرد.

بازی های جهانی آیناس هر چهار سال یک بار و یک سال پیش از برگزاری بازی های پارالمپیک برگزار می شود. در این مسابقات ورزشکارانی از سراسر دنیا در هفت رشته دو و میدانی، فوتسال، بستکبال، شنا، دوچرخه سواری، تنیس و تنیس روی میز با هم به رقابت می پردازند.

ایران در دو رشته فوتسال و دو و میدانی در سومین دوره این رقابت ها حضور پیدا کرده است.

کد مطلب 1418640

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