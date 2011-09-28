اعتماد:

رودررو، صریح و بی پرده با محسن رضایی: اختلافم با هاشمی از اداره جنگ شروع شد

پرونده اختلاس به جریان افتاد؛ سه برکناری و یک استعفا برای عبور از استیضاح

گزارش گروه سیاسی از یک پرونده جنجالی؛ نمایندگان پرونده پالیزدار تبرئه شدند

ایران :

با حضور رئیس جمهور در سازمان ملل و فراگیری دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی محقق شد؛ همصدایی کشورها با ایران در اصلاح میدریت جهانی

تشکیل کلاس با بیش از 32 دانش آموز ممنوع شد

استعفا و برکناری مدیران عامل بانک های ملی و صادرات





تفاهم:

خاوری استعفا داد، جهرمی برکنار شد

آهنگ استیضاح وزیر اقتصاد شدت گرفت

صادرات برق ایران افزایش یافت



تهران امروز:

سونامی برکناری مدیران بانکی آغاز شد

افکار عمومی در انتظار برکناری دانه درشت ها

حمایت قاطع شورای شهر از مدیریت شهری

تایید قاچاق عتیقه از سوی جریان انحرافی



جام جم :

3 برکناری و یک استعفا در شبکه بانکی

گفتگو با دکتر محسن رضایی: چرا خاطرات جنگ را منتشر نمی کنم؟

ممنوعیت تبلیغ در شبکه های ماهواره ای فارسی زبان

موج اعتراضات مردمی از نیویورک تا پاریس

حمایت:

پس لرزه های دیرهنگام فساد بی سابقه

طرح نظارت به نیمه راه رسید؛ نظارت نمایندگان بر نمایندگان

صدور مجوز تامین منابع کارت اعتباری کارگران





خراسان:

پس لرزه های فساد عظیم مالی؛ استعفا و عزل مدیران عامل بانک های ملی، صادرات و سامان

کارنامه ناموفق دستگاههای مسئول در تحقق اهداف جهاد اقتصادی

افزایش دوباره و غیر قانونی قیمت شیر در خراسان رضوی طی 75 روز



دنیای اقتصاد:

مدیرعامل بانک ملی استعفا داد، دو مدیر عامل دیگر عزل می شوند ... و سرانجام استعفا و برکناری

مجلس وارد عمل شد؛ حصر آمارها شکسته می شود؟

صعود همزمان سکه و دلار



شرق:

زلزله بانکی

شعار "سکوت بشکن قهرمان" در مراسم بازگشت احمدی نژاد

سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد: اهواز آلوده ترین شهر جهان

حاجی بابایی خبر داد: ورود اینترنت آبکشی شده به مدارس



فرهیختگان:

پس لرزه های اختلاس بزرگ بانکی

مجلس روش های مجازات نمایندگان متخلف را تصویب کرد؛ لغو اعتبارنامه و محرومیت از حضور در مجلس

دومین آزمون دکترا دی یا بهمن ماه برگزار می شود



قدس:

آغاز موج برکناری و استعفا در نظام بانکی

سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد: اهواز آلوده ترین شهر جهان

هشدار وزیر علوم نسبت به خروج متقاضیان دکترا



کیهان:

پس لرزه های پرونده 3000 میلیاردی در بانک ملی و صادرات؛ خاوری استعفا کرد، جهرمی برکنار شد

دارندگان سهام عدالت از تخفیف 5 تا 20 درصدی برخوردار می شوند

مجلس میزان مجازات نمایندگان متخلف را تعیین کرد



ملت ما:

تغییرات گسترده به دنبال اختلاس بزرگ کلید خورد؛ دومینوی برکناری در نظام بانکی

طرح نظارت بر نمایندگان به نیمه راه رسید؛ رای مجلس به برکناری نمایندگان



هفت صبح:

شبیخون فردوسی پور به استقلال و پرسپولیس

شریف و تهران دانشگاههای محبوب نخبه ها



همشهری:

انتظار افکار عمومی از دستگاه قضایی؛ پشتوانه های اصلی اختلاس محاکمه شوند

اعضای شورای شهر برخورد سیاسی با مدیریت شهری را محکوم کردند

اهواز، آلوده ترین شهر جهان