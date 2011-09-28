احتمال وقوع بهار شبه عربی در روسیه/ اروپا به شراکت با مسکو نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، "الکساندر راهر" کارشناس شورای روابط خارجی آلمان و رئیس مرکز (DGAP) در این کشور در گفتگو با روزنامه سوئیسی "تاگس انسایگر" مسئله تعویض قدرت بین پوتین ومدودوف در روسیه را یک بازی زشت دانست و تاکید کرد شرایط بدتر از این که هست هم می تواند بشود. من چنین وضعیتی در روسیه را یک دموکراسی هدایت شده می نامم.

این کارشناس آلمانی در ادامه این گفتگو خاطر نشان کرد: دنیا آنگونه که اروپاییها تصور می کنند نیست. اصول ناب دموکراسی در بخشهای وسیعی از دنیا حاکم نیست. مثلا شما ترکیه و چین را در نظر بگیرید. اما در هر حال ما با این کشورها باید کنار بیاییم و این کار را انجام می دهیم.

وی در بخش دیگری از این گفتگو تصریح کرد: ما اروپاییها باید بشناسیم که در چه جهانی داریم زندگی می کنیم و سیاستهای واقع بینانه را در پیش گیریم. خیلی از کشورها در دنیا وجود دارند که با ما ارزشهای مشترکی ندارند اما با این حال شریک ما هستند. ما برای رفاهمان به شراکت در زمینه مواد خام و انرژی با روسیه نیاز داریم.

وی هچنین گفت: فساد در روسیه بیداد می کند و ساختارهای دولتی پوسیده شده و این به پیشرفت این کشور آسیب های جدی وارد می کند. با این حال در روسیه این طرز فکر جا افتاده که تا به حال گزینه دیگری غیر از پوتین برای رهبری جامعه وجود نداشته است.

این کارشناس آلمانی در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت: حداقل بخش اعظمی از مردم روسیه بر این عقیده اند که کشورشان باید دوباره به یک قدرت جهانی تبدیل شود و این کشور باید از درون پایدار بماند و اگر پوتین نباشد چه کسی می تواند چنین شرایطی را فراهم آورد.

"الکساندر راهر" در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا روسیه حالا باید 12 سال دیگر پوتین را تحمل کند گفت: من خیلی مطمئن نیستم. ممکن است فشارها از طبقات پایین زمانی بر حکومت افزایش یابد. شاید ما در روسیه در چند سال آینده شاهد تحولاتی مانند آنچه در جهان عرب رخ داده است باشیم.