هندوستان قهرمان اولین دوره رقابتهای سرکل کبدی قهرمانی آسیا در تبریز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار فینال رقابتهای سرکل کبدی قهرمانی آسیا در استادیوم تختی تبریز برگزار و تیم هندوستان با برتری 53 بر 38 حریف قدر خود پاکستان را شکست داد تا فینال سنتی سرکل کبدی را تیم هندوستان به سود خود پایان دهد.

در این دوره از رقابتها نیز تیم سرکل کبدی جمهوری اسلامی ایران به همراه تیم نپال به مقام سومی مشترک رقابتها دست یافت.

در اولین دوره رقابتهای سرکل کبدی قهرمانی آسیا در تبریز 8 تیم ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، ایران، سریلانکا، نپال، هندوستان و اندونزی به مدت 3 روز از 3 تا 5 مهر ماه در استادیوم تختی برگزار شد.

سوک بیر سفیک باد ال سروزیر ایالت پنجاب هند به همراه هیئت همراه و ماهی پالا نخست وزیر ایالت کلمبو سریلانکا، جی اس کهلوت رئیس فدراسیون جهانی و آسیایی کبدی و محمد سرور دبیر کل کنفدراسیون کبدی آسیا میهمانان ویژه این دوره از رقابتها بودند.