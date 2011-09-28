اشتغال 262 هزار نفری در صنایع آذربایجان شرقی

محمدعلی عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای این تعداد پروانه بهره برداری صنعتی در آذربایجان شرقی بیش از 62 هزار و 600 میلیار ریال سرمایه گذاری شده است.

به گفته وی، ظرفیت استخراج پروانه های بهره برداری معدنی صادر شده آذربایجان شرقی 22 میلیون و 169 هزار و 500 تن در سال است.

رئیس سازمان صنایع و معادن آذربایجان شرقی افزود: این سازمان همچنین تا کنون پنج هزار و 900 فقره جوار تاسیس و طرح توسعه با سرمایه گذاری 174هزار میلیارد ریال صادر کرده است.

عسگری اضافه کرد: پیش بینی می شود این مقدار جواز تاسیس و طرح توسعه بتواند برای 155هزار نفر اشتغال زایی کند.

وی در ادامه با بیان اینکه 263 فقره پروانه بهره برداری معدنی توسط سازمان صنایع و معادن آذربایجان شرقی صادر شده، گفت: این تعداد پروانه بهره برداری معدنی با سرمایه گذاری حدود سه هزار و 68 میلیارد ریال صورت گرفته و برای سه هزار و 766 نفر شغل ایجاد کرده است.