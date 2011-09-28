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۶ مهر ۱۳۹۰، ۸:۱۸

عسگری به مهر خبر داد:

اشتغال 262 هزار نفری در صنایع آذربایجان شرقی

اشتغال 262 هزار نفری در صنایع آذربایجان شرقی

تبریز - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان صنایع و معادن آذربایجان شرقی گفت: تا کنون هشت هزار و 341 فقره پروانه بهره برداری صنعتی در این استان صادر شده که این تعداد پروانه بهره برداری برای 262 هزار نفر فرصت شغلی ایجاد کرده است.

محمدعلی عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای این تعداد پروانه بهره برداری صنعتی در آذربایجان شرقی بیش از 62 هزار و 600 میلیار ریال سرمایه گذاری شده است.

به گفته وی، ظرفیت استخراج پروانه های بهره برداری معدنی صادر شده آذربایجان شرقی 22 میلیون و 169 هزار و 500 تن در سال است.

رئیس سازمان صنایع و معادن آذربایجان شرقی افزود: این سازمان همچنین تا کنون پنج هزار و 900 فقره جوار تاسیس و طرح توسعه با سرمایه گذاری 174هزار میلیارد ریال صادر کرده است.

عسگری اضافه کرد: پیش بینی می شود این مقدار جواز تاسیس و طرح توسعه بتواند برای 155هزار نفر اشتغال زایی کند.

وی در ادامه با بیان اینکه 263 فقره پروانه بهره برداری معدنی توسط سازمان صنایع و معادن آذربایجان شرقی صادر شده، گفت: این تعداد پروانه بهره برداری معدنی با سرمایه گذاری حدود سه هزار و 68 میلیارد ریال صورت گرفته و برای سه هزار و 766 نفر شغل ایجاد کرده است.

کد مطلب 1418648

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