به گزارش خبرنگار مهر، استان ایلام با قدمت سه هزار ساله خود از دیرباز تاکنون جایگاه هنرهای مختلف بوده است. هنر واژه ای بیگانه در ایلام است و کسی به آن توجه ندارد و این موضوع نیز در کنار دیگر محرومیتهای استان قرار گرفته است.

هنرمندان بسیار زیاد و علاقمندی در این خطه وجود دارد که با علاقه شخصی به هنر می پردازند ولی خبری از متولی هنر و آموزش نیست.

در استان ایلام بیشتر هنرمندان در زمینه نقاشی، طراحی و خطاطی فعالیت دارند و این استان به دلیل منظره های بسیار زیبا که خود ظرفیتی برای نقاشی و طراحی است، از نقاشان بسیار خوبی برخوردار است اما اصلا نامی از هنر در بین مسئولان شنیده نمی شود و بسیاری از استعدادهای هنری ایلام در بی توجهی هدر می روند.

آبرنگ تنها هدیه یک نقاش ایلامی

یک نقاش اهل شهرستان آبدانان در استان ایلام در این ارتباط گفت: بنده در زمینه نقاشی و طراحی فعالت دارم و موفق به کسب دیپلم افتخار در نقاشی در کشور آمریکا شده ام.

اوریا هادی زاده افزود: در حال حاضر هیچ گونه حمایتی از بنده نشده است و تنها در ایلام یک آبرنگ را به عنوان جایزه به من داده اند.

این نقاش افزود: هم اکنون بسیاری از طراحی های لباس خودم را در شهر تهران به فروش می رسانم و هیچ نهادی در استان از نقاشی و طراحی های من حمایت نکرده است.

هادی زاده گفت: در منطقه استان ایلام هنرمندان بسیار خوبی در زمینه نقاشی وجود دارد که به دلیل عدم حمایت از کار خود دلسرد شده اند.

وی بیان داشت: هیچ گونه جشنواره مناسب، آموزشگاه نقاشی و..در زمینه هنر حداقل در شهرستانهای استان وجود ندارد.

یک کارشناس مسائل فرهنگی در ایلام در این ارتباط گفت: مطبوعات محلی باید رسالت خود را در منعکس کردن نظرات هنرمندان و انتقال موفقیتها و کاستیهای کار آنها به جامعه، انجام دهند.

علی نظری بیان داشت: برای اینکه هنر در استان ایلام بتواند جایگاه خود را پیدا کند باید سه رکن اصلی برای نهادینه کردن فرهنگ و هنر یعنی مردم، هنرمندان و مسئولان فرهنگی، به‌عنوان بسترسازان این جریان، کاستیهای کار خود را دریابند و در جهت رفع آنها بکوشند.

این کارشناس گفت: هنرمندان هنرهای مختلف از قبیل موسیقی، تئاتر و هنرهای تجسمی، نقاشی کمتر با هم مراوده فرهنگی دارند و کمتر خود را به‌عنوان یک مجموعه می‌بینند که باید فرهنگ و هنر استان را پیش ببرند بلکه هرکدام در دنیای مختص به خود به کار فرهنگی می‌پردازند که عدم برگزاری گردهمایی هنرمندان در استان یا محدود بودن این نوع نشستها، دلیل وجود این مشکلات است.

برنامه ریزی فرهنگی مدونی دنبال نمی شود

وی مشکل سوم عرصه فرهنگ و هنر استان ایلام را از جانب مسئولان فرهنگی استان دانست و تاکید کرد: برنامه‌های فرهنگی در هر دوره‌ای متناسب با جریانات سیاسی است که قدرت دارند و برنامه جامع فرهنگی که مسئولان در قالب آن برنامه‌های فرهنگی را انجام دهند وجود ندارد و به همین دلیل برنامه‌های فرهنگی و هنری سلیقه‌ای است، نه بر یک برنامه مدون که چشم‌انداز آن پیشرفت فرهنگ و هنر باشد.

وی بیان داشت: در اکثر مناطق استان ایلام مجتمع های فرهنگی هنری وجود ندارد و اصلا به هنر و فرهنگ توجه نمی شود.

این کارشناس ادامه داد: در حال حاضر بیش از نیمی از هنرمندان استان ایلام را کسی نمی شناسند و فقط در خانه فعالیت می کنند.

نظری با انتقاد از رویه پشتیبانی از فعالیتهای هنری در استان ایلام گفت: اکثر نهادها و مراکز دولتی در حد حرف فعال هستند و به کلاسهای مقطعی بسنده می کنند.

وی بیان داشت: استان ایلام استعدادهای زیادی در زمینه نقاشی، گرافیک، تئاتر، و..دارد ولی متاسفانه تاکنون نهادی برای شکوفا کردن این استعدادها تلاش نکرده است.

این کارشناس گفت: در حال حاضر اکثر بچه هایی که کارهای هنری را دوست دارند با کمبود امکانات و مکانهای مناسب مواجه هستند و باعث می شود بسیاری از استعدادها از این استان بروند.

به هر ترتیب کمبود امکانات فرهنگی و بی توجهی به آموزش و پرداختن به هنر در استان ایلام به وضوح به چشم می آید و این موضوع هم در کنار دیگر محرومیتهای استان به معضلی جدی تبدیل شده است این در حالیست که پرداختن به مقوله هنر و کشف و تلاش در جهت بروز استعدادهای موجود در استان خود می تواند عاملی برای رفع برخی مشکلات و معضلات باشد و علاوه بر پرکردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان و زمینه سازی برای اشتغال، حس اعتماد به نفس و ارزشمندی افراد را احیا کند و از بروز بسیاری از مشکلات و ناهنجاریهای اجتماعی در استان بکاهد به نوعی که خودکشی که از بزرگترین معضلات ایلام است در کنار پرداختن و توجه کافی به این مقوله می تواند تحت تاثیر فرهنگ کاهش یابد.