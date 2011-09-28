اسماعیلی جزئیات همایش «اقتصاد فرهنگ» را تشریح کرد

محمدرضا اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در توضیح هدف از برگزاری چنین همایشی به درآمد برخی کشورها از فروش محصولات فرهنگی تولیدیشان اشاره کرد و گفت: میزان فروش کالاهای فرهنگی در کشورهایی مانند آمریکا و ژاپن، بسیار زیاد است تا جایی که گردش مالی این قبیل از محصولات، در برخی موارد از فروش اسلحه و تجهیزات نظامی پیشی میگیرد.
مدیرکل امور مجامع سازمان تبلیغات اسلامی سپس با تشریح بُعد اقتصادی فرهنگ، افزود: در سالهای اخیر این بحث که بخش فرهنگ باید از یارانههای دولتی بهرهمند شود، زیاد مطرح شده و تقریباً همه معتقدند که اگر بخواهیم ارزشهای جامعه خودمان را از طریق محصولات فرهنگی مانند فیلم و کتاب به دنیا عرضه کنیم، این کار نیازمند حمایت دولتی است ولی سئوال اینجاست تا کی این روند باید ادامه داشته باشد؟
وی ضمن تاکید بر لزوم حمایت دولت از فعالیتهای اقتصادی با هدف معرفی ارزشهای جامعه اسلامی، در عین حال گفت: باید توجه داشته باشیم که کالاهای فرهنگی ما واقعاً قابل عرضه به جهان هم باشد و در چنین فضایی است که میتوان به بازگشت سرمایه اولیه و سوددهی محصول فرهنگی، امیدوار بود.
اسماعیلی همچین بر لزوم حسابگری در هزینه و فایده یک محصول فرهنگی تاکید کرد و افزود: زمانی عدهای میگفتند کالایی که نشان دهنده ارزشهای جامعه اسلامی ما باشد، بازگشت سرمایه ندارد، اما در همین سالهای اخیر نمونههای زیادی داشتهایم که خلاف این مدعی را ثابت میکنند که کتابهای پرفروش «دا» و «بابانظر» از این مجموعهاند.
دبیر اجرایی همایش «اقتصاد فرهنگ» در ادامه با اشاره به نامگذاری امسال به نام جهاد اقتصادی، زمینهسازی برای تبادل نظر میان کارشناسان حوزههای فرهنگی و اقتصادی و نیز مسئولان کشوری در هر دو حوزه را از جمله اهداف برپایی این همایش برشمرد و گفت: ما به دنبال ارائه مدلی کارآمد برای توسعه پایدار از طریق اقتصاد فرهنگ و تحلیل آثار اقتصادی فعالیتهای فرهنگی هستیم.
به گفته وی آشنایی مدیران کشور با وضعیت اقتصادی کشور در زمینه فرهنگ، شناسایی فرصتها و چالشهای فرآروی حوزههای فرهنگ، اقتصاد و اقتصاد فرهنگ از اهداف اصلی همایش «اقتصاد فرهنگ» است و دبیرخانه آن در حال دریافت مقالات مربوطه است.
این همایش در موضوعاتی از قبیل بررسی سهم فرهنگ در اقتصاد و درآمد ملی، در سبد هزینه خانوارهای ایرانی و در اشتغالزایی، سهم موانع سیاسی، اقتصادی و اداری رونق اقتصادی فرهنگ، تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد فرهنگ، سهم صنایع فرهنگی در اقتصاد فرهنگی، بررسی ساختار تشکیلاتی و مدیریتی مورد نیاز برای رونق اقتصاد فرهنگ، سهم و جایگاه صادرات فرهنگی و هنری در توسعه صادرات کشور، راهکارهای ارتقاء کمی و کیفی تولید آثار، محصولات و برنامههای فرهنگی و هنری، محیط قانونی مورد نیاز برای رونق اقتصاد فرهنگ، راهکارهای ایجاد بنگاههای اقتصادی در بخش فرهنگ، راهکارهای ایجاد برندهای محصولات فرهنگی و هنری، تجارب موفق جهانی در اقتصاد فرهنگ، شناسایی ویژگیها و مزیتهای محصولات، آثار و خدمات فرهنگی و هنری کشور، شناسایی و معرفی بازارهای صادراتی هدف 27 مهر ماه در تالار سوره حوزه هنری سازمان تبلیغات برگزار خواهد شد.
رئیس این همایش حجتالاسلام و المسلمین دکترسیدمهدی خاموشی و اعضای کمیتههای علمی و اجرایی آن را هم چهرههایی مانند محمدجواد ایروانی، محمد روشن، علیرضا طالبپور، رضا غلامی، مرتضی کاظمی، کامیار ثقفی، ابوالفضل کزازی، جواد محمدپور قاضی، علی نقی مشایخی و دکتر مسعود نیلی، مسعود اکبری و مهدی فلاحی تشکیل میدهند.
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