10 هزار دانش آموز خراسان شمالی از خدمات تحصیلی کمیته امداد برخوردارند

مجید الهی راد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر از 71 هزار مددجوی کمیته امداد خراسان شمالی 10 هزار نفر دانش آموزان در حال تحصیل هستند.



وی تصریح کرد: در سال گذشته اعتباری بالغ بر 6.5 میلیارد ریال برای لوازم التحریر و پوشاک این دانش آموزان هزینه شد.

وی گفت: درسال تحصیلی امسال نیز مبلغ مذکور هزینه می شود، بطوریکه مقداری از این اعتبار از محل اعتبارات دولتی و بخش اعظم آن نیز باید توسط خیرین نیکوکار تامین شود.



الهی راد افزود: هزینه ایاب و ذهاب برای دانش آموزان روستایی که مسافت طولانی تا محل مدرسه دارند، اجاره مسکن مهاجران از روستا، برگزاری کلاسهای تقویتی برای دانش آموزانی که نیاز به تقویت درسی دارند، برگزاری کلاسهای کنکور برای دانش آموزان سوم دبیرستان و یا دیپلم و برگزاری همایش راه سبز برای نحوه تست زنی داوطلبان در کنکور از خدمات تحصیلی دانش آموزی است که در طول سال به آنان ارایه می شود.



وی ادامه داد: علاوه بر بهره مندی دانش آموزان از خدمات تحصیلی، خدمات دیگری از جمله فرهنگی، اشتغال و خودکفایی، درمان، جهیزیه، آموزش، مشاوره و راهنمایی به آنان ارایه می شود.



این مسئول با اعلام اینکه حضور و مشارکت آنان در برنامه های فرهنگی از اهمیت ویژه برخوردار است گفت: به همین منظور علاوه بر تحصیل دانش آموزان در مدارس، این نهاد برنامه های فرهنگی و هنری نیز در طول سال برای آنان برگزار می کند.



رئیس اداره امور فرهنگی کمیته امداد خراسان شمالی گفت: درحقیقت فعالیت مددجویان در طول سال تحصیلی برحسب ضرورت، موقعیت و مناسبتهای مختلف برگزار می شود و علاوه بر آن برنامه های فرهنگی وهنری در اوقات فراغت تابستان به دلیل تعطیلی دانش آموزان از مدارس قوت می گیرد.

