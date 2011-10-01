رفتار نمایشی ترکیه در خاورمیانه ؛ حضور در صف غرب با هدف حفظ منافع

ترکیه طی سالها و ماههای اخیر دست به اقداماتی زده که تا حدی غلط انداز است. فراخوانی سفیرش از اسرائیل و حمایت از مقاومت و ابراز همراهی وهمدلی با مردم غزه و دیگر اقدامات همه و همه دست به دست هم داده است تا ملتهای عربی این روزها از رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به عنوان اسطوره ای در تاریخ این کشور یاد کنند.

تحلیلگران در نگاهی تحلیلی و عمیق به حرکات اخیر ترکها مخاطبان خود را به تامل درباره رفتارهای اخیر مقامات ترک دعوت می کنند.

روابط آنکارا و واشنگتن از تحت فشار قرار دادن بشار اسد تا نصب سامانه موشکی ناتو در خاک ترکیه

"سمیح ایدیز" یکی از روزنامه نگاران ترک و از خبرنگاران روزنامه ملیت ترکیه دراین باره می نویسد: هر چند که ترکیه به شکلی فزاینده به سوی نزدیک شدن به دیدگاه های کشورهای عربی روی آورد، اما سازشهای بسیار زیاد دیپلماتیک که همچنان با آمریکا دارد، ثابت می کند که آنکارا هرگز نمی تواند از همپیمان قدیمی و سنتی خود یعنی آمریکا جدا شود.

وی می افزاید : ما دائما تکرار می کنیم که ترکیه به طور گسترده به سوی جهان عرب و ایران روی آورده و از اسرائیل دوری می گزیند، اما به طور کل از یاد برده ایم که این کشور همچنان به عنوان یک همپیمان قوی و راهبردی برای آمریکا باقی مانده است.

این درحالی است که بعد از درخواست اوباما از اردوغان برای تحت فشار قراردادن سوریه دردیداری که اخیرا با یکدیگر داشتند، نخست وزیر ترکیه به این درخواست آمریکا فورا با توقف روند مذاکره با نظام بشار اسد که از دوستان صمیمی هم بودند پاسخ مثبت داد.

این تحلیلگر ترک درادامه خاطر نشان می کند: آنکارا به خوبی درک کرده که اوضاع درخاورمیانه کاملا بی ثبات است و بنا بر این باید برای حفظ روابط و مناسباتش با همپیمان قدیمی اش یعنی آمریکا تلاش کند. در مقابل آمریکا هم به خواست ترکیه یعنی مبارزه با شورشیان کُرد پاسخ مثبت داد.

دیگرتحلیلگران نیز براین باورند که چراغ سبز نشان دادن ترکیه به درخواستهای واشنگتن برای استقرارسامانه موشکی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) درخاک این کشور خود دلیل روشن و آشکاری برای راضی نگه داشتن سران کاخ سفید است.

ورود ترکیه به جبهه آمریکایی - اروپایی برای مقابله با اسد

از سوی دیگر روزنامه البیان می نویسد: راهبرد ترکیه این روزها درقبال سوریه به گونه ای است که علاوه برآنکه کاملا در صف غرب در مقابل دمشق قرار گرفته است، در عین حال روابط این دو کشور به سوی توقف مناسبات پیش می رود.

تلاش ترکیه برای میانجیگری درخاورمیانه

"بولنت رضا"یکی دیگرازتحلیلگران ترک دراین باره می نویسد: سران ترک تمایل فراوانی به حفظ نقش میانجی در خاورمیانه دارند .

وی همچنین به تلاش ترکیه برای ایجاد توافقات صلح بین سوریه و اسرائیل اشاره می کند که اخیرا روابطش با هر دو طرف خدشه دار شده است.

ترکیه درحال حاضر به طور مثال برای محقق شدن توافقاتی بین حماس و فتح و بین حزب الله با دیگر گروه های لبنانی هم دست به اقداماتی زده است و درعراق هم درتلاش برای ایجاد وحدت بین شیعیان و اهل تسنن است و البته تلاشهایی برای آشتی پاکستان و افغانستان انجام داده است.

تمایل ترکیه برای میانجیگری بین غرب و جهان اسلام

باتوجه به همه مشکلات وبحرانهایی که این روزها بیشتر کشورهای جهان با آن روبرو هستند، آنکارا تلاش می کند بین غرب و جهان اسلام نیز به عنوان میانجی عمل کند.



این درحالی است که اقدامات نظامی و یکجانبه آمریکا در زمان بوش به شدت بر روابط جهان اسلام با غرب تاثیر منفی گذاشته است.

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گزارش : معصومه فروزان