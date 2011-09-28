مهلت ثبت نام جشنواره بین المللی خوارزمی تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر شروین امیری در خصوص تمدید مهلت ثبت نام در بیست و پنجمین دوره جشنواره بین المللی خوارزمی گفت: با توجه به استقبال متقاضیان و شرکت کنندگان در بیست و پنجمین دوره جشنواره بین المللی خوارزمی زمان ثبت نام و تکمیل پرسشنامه و ارسال مدارک برای شرکت در این دوره از جشنواره تا 16 مهرماه سال جاری تمدید شد.

مدیر کل جشنواره ها و مسابقات علمی و فناوری از جلسات نهایی هیئت داوران سیزدهمین جشنواره جوان خوارزمی تا پایان این هفته خبر داد و افزود: برگزیدگان نهایی در هفته پژوهش در آبان ماه سال جاری معرفی و مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.



وی افزود: در جشنواره سیزدهم جوان خوارزمی 24 هزار و 860 طرح از سوی 32 هزار و 460 محقق دانش آموز ارائه شد که پس از سه داوری 93 طرح در پانزده گروه علمی انتخاب شدند.



امیری گفت: طبق رای داوران این تعداد طرح در گروه های برق و الکترونیک، کامپیوتر، مکانیک، عمران، علوم زیستی و پزشکی، کشاورزی و منابع طبیعی، شیمی، ریاضی، فیزیک و نجوم، هنر و معماری، زبان و ادبیات فارسی، علوم اسلامی، فلسفه و ادیان، علوم اجتماعی، روباتیک و نانوتکنولوژی پذیرفته شدند.



وی افزود: بیست و پنجمین دوره جشنواره بین المللی و سیزدهمین دوره جشنواره جوان خوارزمی در آذرماه در هفته پژوهش برگزار می شود.