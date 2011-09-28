به گزارش خبرنگار مهر، بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد در نوع خود بیمارستان پرحاشیه ای محسوب می شود که تاکنون سه بار وزیر مسکن را به لرستان کشانده و هنوز هم به بهره برداری نرسیده است.

مطابق اطلاعات به دست آمده توسط خبرنگار مهر فردا - سه شنبه - علی نیکزاد بار دیگر به لرستان می آید تا شاید این بار طلسم این پروژه هشت ساله شکسته شود و کلید یکی از بزرگترین بیمارستانهای غرب کشور تحویل وزیر بهداشت و درمان داده شود.

وزارت بهداشتی ها دفعه قبل نسخه وزیر را قبول نکردند!

این در حالیست که بار قبل نیز که علی نیکزاد برای تحویل این پروژه به علوم پزشکی در لرستان حضور پیدا کرده وزارت بهداشتی ها حاضر به تحویل این پروژه به دلیل عدم پایان عملیات اجرایی آن نشدند تا زور وزارت بهداشتی ها به وزارت مسکن بچربد!

در سفر یاد شده که در بهمن ماه سال 89 انجام شد وزیر مسکن در حالی در فرودگاه خرم آباد وعده کرده که در روز هفتم بهمن بیمارستان شهید رحیمی تحویل دانشگاه علوم پزشکی می شود که در پایان آن روز حرف علی نیکزاد روی زمین ماند تا تحویل این پروژه به دست کم 6 ماه بعد موکول شود.

بنابر این گزارش اردشیر شیخ آزادی رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان که در سفر قبلی وزیر مسکن حاضر به تحویل بیمارستان نشده بود علت این امر را اینگونه توضیح داد: گارانتی وسایل و تجهیزات بیمارستانی یک مدت زمان مشخصی دارد؛ یعنی اگر من وسیله ای را خریداری کردم تا یک مدت زمان مشخصی اگر نیاز به تعمیر و ایرادی داشته باشد حاضر به رفع مشکل آن به صورت رایگان هستند و با این اوصاف تا زمانی که من تاریخ تحویل موقت ساختمان بیمارستان را ندانم در واقع باید برای خرید تجهیزات ریسک کنم.

وی با تاکید بر اینکه تا زمان تحویل موقت بیمارستان اقدام به خرید تجهیزات برای تجهیز بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد نخواهد کرد، افزود: اصلا معقول نیست که من چنین کاری انجام دهم.

وزیر مسکن هفت ماه بعد دوباره برگشت!

با این اوصاف وزیر مسکن که نسخه اش افاقه ای به حال بیمارستان شهید رحیمی نکرده بود با وعده تامین مطالبات پیمانکار و تسریع در پایان این پروژه لرستان را ترک کرد تا نزدیک به هفت ماه بعد یعنی در روز ششم مهرماه بازهم عازم لرستان شود.

بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد که در ماههای اخیر پیشرفت آن میان اعداد و ارقام 96 تا 99 درصد در نوسان بوده است قرار است فردا برای تجهیز به دانشگاه علوم پزشکی و حوزه وزارت بهداشت تحویل داده شود که البته باید منتظر ماند و دید که این بار وزارت بهداشتی ها کلید پروژه هشت ساله را قبول می کنند یا نه!

بنابر این گزارش بیمارستان 220 تختخوابی شهید رحیمی خرم آباد از سال 82 آغاز شده و با گذشت هشت سال در نقطه 99 درصد پیشرفت فیزیکی توقف کرده است و امید می رود در سفر سوم وزیر مسکن چاره ای برای این پروژه اندیشیده شود.

تجهیز بیمارستان شهید رحیمی 14 میلیارد تومان می خواهد

معاون امور عمرانی استانداری لرستان در این رابطه با اشاره به روند ساخت بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه در حال حاضر کارهای پایانی ساختمان این بیمارستان در حال انجام است.

حمید خورشیدوند با بیان اینکه تنها کار تاسیسات و وصل گاز و انشعابات این پروژه به صورت جزئی مانده است، ادامه داد: ساختمان بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد فردا برای تجهیز تحویل دانشگاه علوم پزشکی استان خواهد شد.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان با اشاره به میزان اعتبار مورد نیاز برای تجهیز بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد عنوان کرد: اعتبار مورد نیاز برای تجهیز این بیمارستان رقمی بالغ بر 14 میلیارد تومان است.

تجهیز بیمارستان شهید رحیمی 6 ماه طول می کشد

این سخنان معاون امور عمرانی استانداری را رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان تکمیل می کند. اردشیر شیخ آزادی می گوید: در صورتیکه بیمارستان شهید رحیمی توسط وزارت راه و شهرسازی که مجری آن است به دانشگاه علوم پزشکی به عنوان بهره بردار تحویل داده شود، سعی خواهیم کرد با بکارگیری حداکثر توان و تلاش خود طی 6 ماه نسبت به تجهیز و آماده سازی آن برای بهره برداری اقدام کنیم.

این اظهارات به این معنی است که اگر فردا وزارت بهداشتی ها حاضر به تحویل کلید بیمارستان شهید رحیمی شوند تازه پروژه هشت ساله از حوزه وزارت مسکن به حوزه وزارت بهداشت برای تجهیز منتقل خواهد شد و بیماران لرستانی باید دست کم 6 ماه منتظر بماند تا پروژه افتتاح شود!

انتظار 3285 روزه لرستانیها برای یک بیمارستان!

با این اوصاف بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد در خوشبینانه ترین حالت در نهمین سالگرد خود تحویل مردم استان لرستان خواهد شد تا پس از سالها شاهد به بار نشستن پروژه ای باشند که 9 سال روند اجرای آن را به نظاره نشسته اند و در انتظار افتتاح آن سه هزار و 285 روز را شمرده اند!

به هر روی در حالی بهره برداری از بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد در هیاهوی وعده ها به سر می برد که همچنان مردم مرکز استان لرستان با جمعیت بیش از نیم میلیون نفری در زمینه فضای درمانی با چالش جدی مواجه هستند.

در حال حاضر بدلیل عدم بهره برداری از بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد، بیمارستان شهدای عشایر این شهر به عنوان تنها مرکز درمانی دولتی مرکز استان به بیش از سه برابر ظرفیت خود خدمات ارائه می دهد که این امر علاوه بر اینکه گلایه های مردم را در پی داشته است موجب به خطر افتادن سلامت بیماران در مرکز این استان شده است.

با این اوصاف باید خوشبین و امیدوار بود که این بار وزارت بهداشتی ها حاضر به تحویل بیمارستان شوند و از طرف دیگر دکتر مرضیه وحید دستجری از مهندس علی نیکزاد خوش قول تر باشد و بیمارستان را ظرف 6 ماه وعده داده شده تجهیز و به مردم لرستان تحویل دهد.

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گزارش: صدیقه حسینی