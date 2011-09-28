بنده مسئول آبرسانی کشور نیستم/ از وزیر نیرو سئوال کنید!

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد در حاشیه بازدید از شهرجدید پرند در پاسخ به خبرنگار مهر درباره تامین زیرساخت های مسکن مهر در شهرهای جدید اطراف تهران اظهارداشت: چرا از من می پرسید بنده وزیر نیرو نیستم، اما به عقیده بنده مسکن مهر مشکلی ندارد.

وی افزود: اگر شما می گویید مشکل دارد بروید از وزیر نیرو سئوال کنید، بنده مسئول آبرسانی کشور نیستم.

وزیر راه و شهرسازی درباره جوابیه ای که وزارت نیرو به خبرگزاری مهر درباره تامین کامل زیرساخت های مسکن مهر ارسال کرده بود، گفت: اگر شما می بینید که آب و برق تامین شده بروید عکس بگیرید، دولت که نمی تواند بر علیه دولت حرفی بزند.

نیکزاد تصریح کرد: اگر مشکل عدم تعهد باشد بنده پای آن می ایستم اما مسئولان گاز، آب و برق با تمام وجود می خواهند کار کنند زیرا با افتتاح مسکن مهر و حضور رئیس جمهور، افتخار آن برای وزیر نیرو و وزیر نفت هم هست.

وی در پاسخ پرسش دیگر مهر مبنی براینکه تا یکسال دیگر هم زیر ساخت های مسکن مهر در شهرجدید پرند تامین نمی شود اما واحدها تکمیل شده اند، بیان کرد: مهم نیست که یکسال دیگر هم تامین نشود، اتفاق خاصی نمی افتد.

وزیر راه و شهرسازی درباره ساخت و ساز در شهر جدید پرند، اظهار داشت: در پرند در 15 سال تنها 6 هزار واحد ساخته شده بود اما از سال گذشته تاکنون 96 هزار واحد مسکونی در حال ساخت است.

تهیه بسته جدید اجاره بها

نیکزاد با اشاره به تهیه بسته ای برای کنترل اجاره بها در سال آینده گفت: با تعدادی از مالکان متخلف در طرح تعزیراتی مسکن اعمال قانون شد که آنها هم 7 تا 8 درصد حدود را رعایت نکرده بودند.

وی افزود: به معاونت مسکن و ساختمان ماموریت داده شده که تا سال آینده بسته ای را برای اجاره بها با استفاده از نظرات اساتید دانشگاه، املاک و صاحبنظران تهیه کند.

وزیر راه و شهرسازی درباره واگذاری مسکن مهراز سوی اتحادیه مشاوران املاک به متقاضیان بیان کرد: به بنگاه معاملات املاک اعلام شد که اقدامات کارگزاری مسکن مهر مانند پایان کار و دفترچه اقساط و تحویل به متقاضیان را انجام دهید که اگر بتوانند این طرح را اجرایی کنند بسیار بر سرعت کار تاثیر گذار است.

ایوانکی سمنان

نیکزاد درباره بافت فرسوده و تامین تسهیلات اظهار داشت: اگر مالک یک بافت فرسوده نتواند با فروش ملک خود،خانه ای مناسب را خریداری کند فایده ای ندارد، دولت هم 50 هزار میلیارد تومان تسهیلات می دهد بنابراین مسکن مهر باید به اجرا برسد.

وی بابیان اینکه در کلان شهرها زمین برای ساخت مسکن مهر وجود ندارد، بیان کرد: به معاونت شهرسازی و معماری ماموریت دادم که با همکاری منابع طبیعی زمین مناسب را در برخی از نقاط کشور پیدا کنند که زمینی را پس از ایوانکی در سمنان برای ساخت مسکن مهر پیدا کرده اند.