به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز سه‌‌شنبه پنجم مهرماه نشستی دوستانه بین جلال تهرانی که بیشتر او را به عنوان چهره‌ای تئاتری می‌شناسیم و این روزها در مقام مدیر نشر مکتب تهران هم فعالیت می‌کند، با تعدادی از اهالی رسانه‌ برگزار شد که حاصل آن توضیحاتی درباره شرح وظایف این انتشارات و پرسش و پاسخ‌هایی درباره اهداف و برنامه‌های آن بود.

در ابتدا تهرانی در سخنانی گفت: ما یک ناشر نوپا هستیم که قصد نداریم به یک بنگاه انتشاراتی تبدیل شویم، بلکه هدف این است که با وسواس آثارمان را انتخاب و چاپ کنیم و به این آرمان تا اینجا پایبند بوده‌ایم. البته محور اصلی ما کتاب کودک است و سعی داریم در کنار ادبیات فاخر داخلی آثار برتر ادبیات کودک جهان با تصویرسازی‌های خوب را هم به بچه‌های ایرانی معرفی کنیم.

وی ادامه داد: ما سعی کرده‌ایم کار را به بخش‌های تخصصی تقسیم‌بندی کرده و مسئولیت هر بخش را به یکی از چهره‌های شاخص فرهنگی که وجهه بین‌المللی هم دارند، بسپاریم. از همین رو بخش کتاب‌های سینمایی را محمدرضا اصلانی، بخش کتاب‌های موسیقی را علیرضا مشایخی، کاریکاتور و تصویرسازی را کامبیز درمبخش، فرهنگ عامه و اسطوره را جلال ستاری و شعر را احمدرضا احمدی اداره می‌کنند. در حال حاضر انتخاب کتاب‌های بخش نمایشی هم خودم انجام می دهم.

مدیرمسئول انتشارات مکتب تهران با تاکید بر اینکه مدیریت کیفی سرلوحه کار این افراد است، بیان کرد: هر کتابی که قرار باشد در این بخش‌ها منتشر شود، توسط این افراد خوانده می‌شود و در صورت تایید وارد چرخه نشر می‌شود.

تهرانی افزود: به تازگی کتابی درباره اپرای «تریستان و ایزولده» ریچارد واگنر از سوی آقای اصلانی به ما معرفی شده که این کتاب را برای اظهارنظر تخصصی و تطبیق اپرا با نسخه آلمانی آن به آقای مشایخی داده‌ایم. این کتاب تعدادی از مقاله‌ها و نقدهای تئوریسین‌های معتبر جهان درباره این اپرای واگنر را شامل می‌شود که در صورت تایید از آثاری خواهد بود که برای چاپ آن در ایران اقدام خواهیم کرد.

این نمایشنامه‌نویس با تاکید بر اینکه نظارت و اظهارنظر کیفی از سوی مسئولان هر بخش یک مساله صوری نیست، بیان کرد: در این یک سال 15 کتاب را به مرحله دریافت مجوز رسانده‌ایم که تاکنون 7 کتاب چاپ شده و نخستین کار ما رمانی از علیرضا مشایخی با نام «فردا بدون من» بوده است.

وی اضافه کرد: همچنین چندین نمایشنامه هم برای دریافت مجوز فرستاده‌ایم که تنها «نوستالژی» نوشته خودم منتشر شده و بقیه در حالت تعلیق و اصلاحیه‌هایی غیر قابل اعمال هستند.

تهرانی از انتشار مجموعه‌ای درباره مشاهیر جهان نام برد و گفت: این مجموعه با نقاشی‌های آبرنگ و به صورت تمام رنگی منتشر می‌شود که تاکنون دو جلد آن درباره گاندی و شکسپیر با ترجمه الناز یزدان پناه منتشر شده است. این مجموعه به زبانی ساده زندگی و آثار مشاهیر بزرگ جهان را برای بچه‌ها روایت می‌کند و ما جلدهای دیگر آن را هم منتشر خواهیم کرد.

مدیر نشر مکتب تهران ادامه داد: همچنین در تدارک چاپ قصه‌های فولکلور کشورهای دیگر هستیم که از این مجموعه هم «شاگرد جادوگر» نوشته نورا اسول نویسنده مراکشی و «آواز دیوها» نوشته ناصر خمیر از کشور ساحلی منتشر شده است.

این نمایشنامه‌نویس از چاپ کتاب‌های نویسندگان بزرگ جهان نام برده و گفت: مهم‌ترین جریانی که دنبال می‌کنیم چاپ کتاب‌های کوچک از نویسندگان بزرگ است. این کتاب‌های ادبیاتی است که بزرگان ادبیات مستقیم و مشخص برای کودکان نوشته‌اند که از جمله آنها چارلز دیکنز و میشائل انده هستند که از این نویسنده «رازلی شن» را منتشر کرده‌ایم.

این کارگردان تئاتر افزود: قصد داریم میشل تورنیه نویسنده‌ای فرانسوی که 70 سال است برای بچه‌ها قصه می‌گوید را به بچه‌های ایرانی معرفی کنیم و کتاب‌های «شهر فرنگ» و «بوبو و سوسو» از رفیق شامی را نیز در دست چاپ داریم. هدف ما این است که کتاب‌ها را با قیمتی چاپ کنیم که خرید آنها برای بچه‌ها ممکن باشد؛ چراکه معتقدیم مساله قیمت پشت جلدی مساله‌ای است که خرید کتاب را برای خیلی‌ها غیرممکن می‌کند.

تهرانی در پاسخ به مهر مبنی بر اینکه آیا در چاپ آثار خارجی مساله کپی رایت را رعایت می‌کنید، توضیح داد: بر ما واجب است که کپی رایت را فراهم کنیم و این مساله هم در دستور کار ما هست، ولی در این چند کار موفق به رعایت آن نشده‌ایم.

این ناشر توجه خود را در انتشار کتاب‌هایی برای بچه‌ها توجه به ادبیات دانست و گفت: خیلی از کتاب‌هایی که برای بچه‌ها چاپ می‌شود بیشتر برای سرگرمی و بازی و یا تربیت هوش و مسائل روانشناسی است ولی ما می‌خواهیم به سمت ادبیات برویم.

مدیر نشر مکتب تهران درباره دلایل گرانی برخی کتاب‌ها گفت: برخی ناشران قیمت کتاب را در برآورد فروش 600 تا 700 نسخه تعیین می‌کنند ولی ما در نظر داریم بر اساس شمارگان 2 هزار نسخه قیمت هر جلد را تعیین کنیم گرچه این کار برای مشکلاتی را ایجاد می‌کند به ویژه اینکه به دنبال آثاری هم هستیم که محل عرضه آنها در داروخانه و بقالی نیست و تا امروز هم بیشتر شهر کتاب‌ها از ما خرید کرده‌اند.

تهرانی در پایان گفت: در حال حاضر دو کتاب سینمایی درباره سینمای دهه 50 و 60 از سوی محمدرضا اصلانی برای ترجمه ارائه شده است. همچنین کتابی از آثار جلال ستاری هم در در دست تدوین است. همچنین احمدرضا احمدی هم در تدارک یک مجموعه شعر است.مجموعه‌ای از کاریکاتورهای کامبیز درمبخش به همراه مقالاتی درباره این کاریکاتورها هم منتشر خواهد شد. همچنین کتاب سال شعر را هم زیرنظر سهراب حسینی و با نظارت احمدرضا احمدی در دست تدوینداریم که قرار است این کتاب هر سال با آثاری از شاعران ایرانی منتشر شود.