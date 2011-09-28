شعاع دید رانندگان در محورهای کردستان افزایش یافت

عطا الله قادری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: با توجه به اقدامات اداره کل راه و ترابری استان کردستان از جمله خاکبرداری در قوس ها و اصلاح هندسی معابر، میزان شعاع دید برای رانندگان وسائل نقلیه در محورهای این استان افزایش پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه تامین و ارتقاء ایمنی در محورهای اصلی و فرعی استان کردستان یکی از دغدغه های اصلی اداره کل راه و ترابری است، بیان کرد: هر ساله و با اختصاص اعتبارات مناسبی اقدامات قابل توجهی در راستای اجرایی کردن این مهم صورت می گیرد.

مدیرکل راه و ترابری استان کردستان یادآور شد: از ابتدای سال جاری تاکنون در محورهای اصلی و روستایی استان کردستان و به همت عوامل سختکوش راهداری و به صورت امانی 150 هزار مترمکعب خاکبرداری در قوس‌ های با دید کم صورت گرفته است که این کار میزان دید رانندگان را افزایش داده و از وقع بسیاری از تصادفات و حوادث احتمالی جلوگیری کرده است.

قادری با اشاره به میزان هزینه اجرایی کردن این طرح در محورهای استان کردستان عنوان کرد: جهت انجام این عملیات در مجموع 500 میلیون ریال از محل اعتبارات فصل نگهداری راه های استان کردستان هزینه شده است.

وی در پایان گفت: اداره کل راه و ترابری در کنار تلاش برای توسعه راه های این استان، باید با صرف اعتبار مورد نیاز زمینه را برای نگهداری راه های فعلی نیز فراهم کند که متاسفانه میزان اعتبارات این بخش متناسب با نیازهای استان نیست و باید تلاش بیشتری برای افزایش این اعتبارات در کردستان صورت گیرد.