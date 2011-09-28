آموزش و پرورش سمنان رتبه سوم یک نوبته کردن مدارس در کشور شد

محمد بنائیان سفید در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: پراکندگی جمعیت و فرسوده بودن برخی واحدهای آموزشی از مشکلات آموزش و پرورش استان سمنان است که با تلاشهای انجام شده استان در یک نوبته کردن مدارس مقام سوم کشور را به دست آورد.

وی از تاسیس دو پردیس ویژه آموزش و پرورش در مرکز استان سمنان خبر داد و افزود: کمبود فضا برای این دو دانشگاه نیز از مشکلاتی است که باید برای رفع آن تلاش شود.



مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به واحدهای آموزشی در دست ساخت در پروژه مسکن مهر استان سمنان، گفت: 11 واحد آموزشی در این استان در حال ساخت است.



به گفته وی، 11 هزار بی سواد در استان سمنان زندگی می کنند که استان سمنان به عنوان یکی از پیشگامان ریشه کنی بیسوادی در کشور محسوب می شود.



وی تصریح کرد: 97.5 درصد بی سوادی در استان سمنان ریشه کن شده است و جشن ریشه کنی بی سوادی به صورت منطقه ای برگزار می شود.