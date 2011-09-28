"صبا" در آزادی به پرسپولیس می وزد/ رویارویی دیدنی "ژنرال" و "بلاژ"

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های هفته نهم لیگ برتر باشگاه‌های کشور روز جمعه هفته جاری با برگزاری پنج مسابقه آغاز می‌شود و در روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده با انجام چهار مسابقه به پایان می‌رسد. در روز نخست این هفته بازی پرسپولیس و صبا در ورزشگاه آزادی مهم ترین دیدار محسوب می‌شود. تراکتورسازی هم پس از نتایج غیرمنتظره اخیر قصد پیروزی برابر مس قعرنشین را دارد و دایی و جلالی در نبردهای خانگی در اندیشه پایان دادن به ناکامی‌ها هستند. دیدارهای دیگر روز نخست از هفته نهم هم جذابیت‌های خاصی دارد که در زیر به‌ آنها اشاره می‌شود:

پرسپولیس - صبای قم

انتخاب مدیرعامل و هیئت مدیره، بازگشت علی پروین و در نهایت پیروزی در شیراز با درخشش علی کریمی و وحید هاشیمان، آرامش را فعلا به جمع سرخپوشان پایتخت بازگردانده است. آنها که در چند روز گذشته شرایط مطلوبی داشتند، روز جمعه باید برابر تیم جوان و شگفتی‌ساز عبدالله ویسی به میدان بروند. پیروزی در این دیدار پرسپولیس را به رده‌های بالاتر جدول می‌رساند و روزهای بهتری را برای آنها رقم می‌زند اما قطعا رسیدن به سه امتیاز این بازی کاری بسیار دشوار است.

در سوی دیگر میدان صبای قم هم نمی‌خواهد جایگاه دوم جدول را از دست بدهد، به همین دلیل در اندیشه شگفتی‌سازی در این بازی و ناکامی استقلال در انزلی است، تا بتواند در پایان هفته نهم لقب صدرنشین لیگ را به خود اختصاص دهد. البته نباید فراموش کرد پرسپولیس فصل گذشته در دو دیدار رفت و برگشت مغلوب صبا شد و شاگردان استیلی در صدد جبران آن شکست‌ها هستند، ضمن اینکه این احتمال وجود دارد، پس از استقلال، صبا سومین باخت متوالی را به سرخپوشان تحمیل کنند.

تراکتورسازی تبریز - مس کرمان

پس از شکست خانگی برابر نفت تهران در هفته هفتم، تراکتورسازی در آبادان شکست را با تساوی عوض کرد اما این نتیجه هم برای هواداران متعصب و شخص قلعه‌نویی رضایت بخش نیست. آنها در این هفته برای جبران ناکامی‌ها میزبان مس قعرنشین هستند و با پیروزی در این دیدار می‌توانند جایگاه خود در جدول رده‌بندی را حفظ و یا ارتقا بخشند. نارنجی‌پوشان کرمانی که هفته گذشته به دلیل دیدار حساس سپاهان در لیگ قهرمانان، به جای بازی تنها تمرین کرده‌اند، در اندیشه کسب نخستین پیروزی با بلاژویچ و خروج از بحران فعلی هستند اما آیا این مربی کروات می‌تواند تیم قلعه‌نویی را شکست دهد و یا باز هم باید به قعرنشینی در لیگ ادامه دهد.

راه‌آهن - صنعت نفت آبادان

شاگردان علی دایی در چهار دیدار گذشته نتوانسته اند به نتایج قابل قبولی دست یابند، آنها در سه هفته متوالی پیروزی را در دقایق پایانی با تساوی عوض کردند و در هفته گذشته هم در رشت مغلوب داماش شدند تا از 12 امتیاز تنها 3 امتیاز کسب کنند. قطعا آنها در این بازی خانگی به فکر پیروزی برابر شاگردان پیروانی هستند تا از این وضعیت نجات پیدا کنند. البته تیم پرنوسان آبادانی‌ها که پس از پیروزی در زمین انزلی در ورزشگاه خانگی برابر تراکتورسازی پیروزی را با تساوی عوض کرد هم می‌تواند روز سختی را برای راه‌‌آهنی‌ها رقم بزند.

فولاد خوزستان - فجرسپاسی شیراز

تیم جلالی در پنج هفته گذشته در حسرت پیروزی است و آخرین برد این تیم در لیگ برتر به هفته سوم برابر نفت تهران باز می‌گردد. آنها امروز در رده دوازدهم جدول ایستاده‌اند، گرچه با تیم پنجم جدول، سپاهان، تنها اختلاف دو امتیازی دارند. حریف فولاد تیم فجرسپاسی است که هفته گذشته با شکست خانگی در ثانیه‌های پایانی برابر پرسپولیس، این تیم تهرانی را از بحران خارج کرد. آیا این اتفاق برای فولاد رخ خواهد داد و یا این بار فجر است که حسرت برد فولادی ها را به شش دیدار می‌رساند.

شاهین بوشهر - داماش گیلان

تیم بدون مدیرعامل شاهین بوشهر با هدایت حمید درخشان توانسته است عملکرد قابل قبولی را در لیگ از خود ارائه دهد و در این فصل در ورزشگاه خانگی موفق شده برابر تیم‌های صبای قم و پرسپولیس پیروز شده و ذوب‌آهن را متوقف کنند. البته آنها هم در سه دیدار گذشته طعم پیروزی را نچشیده و قطعا روز بسیار سختی را برابر تیم احیا شده داماش پیش رو دارند. داماش که هفته گذشته توانست با هدایت سرمربی جدیدش ابراهیم قاسمپور به دومین پیروزی در لیگ دست یابد، برای فرار از مربع قعرنشینان به فکر پیروزی در بوشهر است؛ سه امتیازی که بسیار سخت به دست می‌آید اما برای این تیم نجاتبخش خواهد بود.

برنامه کامل دیدارهای هفته نهم رقابت‌های فوتبال لیگ‌برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

جمعه - 8/7/90

* راه آهن شهرری - صنعت نفت آبادان، ساعت 17:30، ورزشگاه اکباتان تهران

* تراکتورسازی تبریز - مس کرمان، ساعت 18:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* پرسپولیس تهران - صبای قم، ساعت 18:15، ورزشگاه آزادی تهران

* فولاد خوزستان - فجرسپاسی شیراز، ساعت 18:30، ورزشگاه تختی اهواز

* شاهین بوشهر - داماش گیلان، ساعت 18:30، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

شنبه - 9/7/90

* مس سرچشمه کرمان - شهرداری تبریز، ساعت 18، ورزشگاه شهید باهنر کرمان

* ملوان بندرانزلی - استقلال تهران، ساعت 18:15، ورزشگاه تختی بندرانزلی

یکشنبه - 10/7/90

* سایپای البرز - سپاهان اصفهان، ساعت 17:15، ورزشگاه انقلاب کرج

* ذوب آهن اصفهان - نفت تهران، ساعت 19:15، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر

جدول رده بندی لیگ برتر

تیم بازی برد تساوی باخت گل‌زده گل‌خورده تفاضل امتیاز 1- استقلال 8 6 1 1 15 6 9+ 19 2- صبای قم 8 6 1 1 11 6 5+ 19 3- نفت تهران 8 5 2 1 14 8 6+ 17 4- تراکتورسازی 8 5 1 2 19 13 6+ 16 5- سپاهان 7 3 2 2 10 6 4+ 11 6- شاهین 8 2 4 2 8 5 3+ 10 7- ذوب‌آهن 7 2 4 1 10 9 1+ 10 8- سایپا 8 3 1 4 11 11 - 10 9- نفت آبادان 8 2 4 2 11 12 1- 10 10- پرسپولیس 8 2 3 3 12 13 1- 9 11- فجرسپاسی 8 2 3 3 8 10 2- 9 12- فولادخوزستان 8 2 3 3 6 9 3- 9 13- راه آهن 8 1 5 2 11 13 2- 8 14- شهرداری تبریز 8 1 5 2 8 13 5- 8 15- داماش 8 2 2 4 7 12 5- 8 16- ملوان 8 1 4 3 10 10 - 7 17- مس سرچشمه 7 1 1 5 5 14 9- 4 18- مس کرمان 7 - 2 5 8 14 6- 2

جدول گلزنان لیگ برتر:

8 گل: سیدایمان موسوی (نفت تهران)

7 گل:

فرهاد مجیدی (استقلال تهران)

6 گل:

سیدمحسن حسینی (تراکتورسازی تبریز)

5 گل:

کریم انصاری‌فرد (سایپای البرز)