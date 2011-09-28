فقیه: آقا کتاب را دست گرفتند و گفتند حق این شهید را بیشتر ادا کنید

محمدعلی فقیه، مدیر نشر شاهد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اثر برگزیده‌اش در میان آثار داستانی دفاع مقدس گفت: کتابی که در این زمینه به آن علاقه دارم، «ققنوس فاتح» است که احساس می‌کنم حقش ادا نشده است. این کتاب که درباره شهید محسن وزوایی بوده و گلعلی بابایی نویسنده آن است، از نظر داستان بسیار کشش دارد و مطالب آن مستند و بر پایه حقایق و خاطرات نگاشته شده‌اند.

وی افزود: این کتاب به نظر من ارزش توجه بیشتری دارد و اگر خوب عرضه شود، قابلیت رسیدن به تیراژ‌های بالا را دارد. در نمایشگاه کتاب امسال وقتی رهبر انقلاب به غرفه نشر شاهد آمدند، این کتاب را به دست گرفتند و بعد از چند لحظه به ما گفتند حق این شهید را بیشتر ادا کنید.

این مدیر نشر با اشاره به ادعای برخی از مدیران فرهنگی کشور مبنی بر بودن در دوران طلایی دفاع مقدس گفت: نمی‌توان این دوره را خیلی، متفاوت از دوره‌های قبلی دانست و گفت دوره‌های قبلی مس بودند و این دوره طلا است، اما با هدایت‌هایی که رهبر انقلاب در این زمینه داشتند، تحرک‌های خوبی به ویژه در جهت عمومی کردن این نوع ادبیات، اتفاق افتاد. چون پیش‌تر، این حوزه بیشتر در انحصار دولت بود ولی در حال حاضر به سمت هر چه بیشتر عمومی شدن، پیش می‌رود. ناشران دولتی هم اقبال بیشتری نسبت به آن نشان می‌دهند.

فقیه در ادامه گفت: حرکت ناشران غیردولتی به این سمت ظاهرا به دلیل استقبال مردم از این ژانر است. ما استارت کارمان را از جایی زدیم که در کنفرانس‌ها و برنامه‌هایمان به انتقاد مخاطبان گوش کردیم و متوجه شدیم که سوژه دارد تمام می‌شود. که این موضوع باعث بالا رفتن خطر تحریف می‌شود. اگر همه این بحث‌ها را در کنار هم بگذاریم، می‌توان امروز را دوران طلایی ادبیات دفاع مقدس دانست.

مدیر انتشارات شاهد گفت: وقتی کتاب «دا» به این تعداد نوبت چاپ می‌رسد، مشخص است که مردم به این نوع ادبی علاقه دارند؛ به شرطی که ما عرضه خوبی داشته باشیم. یعنی هم محتوای کتابمان خوب باشد، هم ظاهرش و هم پخش آن باید خوب و قابل قبول باشد.