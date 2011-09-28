شرکت 70کشور درکنفرانس حمایت از فلسطین/ سفر 14رئیس مجلس به تهران

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نشست خبری پنجمین کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین روز سه‌شنبه در محل کمیسیون تلفیق تشکیل شد.

حسین شیخ الاسلام دبیر این کنفرانس که 9 مهر ماه در تهران برگزار می شود، با اشاره به شرکت 14 رئیس پارلمان از کشورهای مختلف جهان در این کنفرانس گفت: رئیس مجالس تانزانیا، زیمبابوه، الجزایر، لبنان، قطر، عراق، افغانستان (رئیس سنا، رئیس مجلس، رئیس لوی جرگه)، کومور، سوریه، کویت، موریتانی، پاراگوئه و مالاوی در این کنفرانس شرکت خواهند کرد.



وی با اشاره به این که مجلس شورای اسلامی در سال 1369 قانون حمایت از مردم فلسطین را تصویب کرد گفت: ‌یکی از بندهای این قانون برگزاری کنفرانسی برای حمایت از انتفاضه مردم فلسطین است. این کنفرانس‌ها در مقاطع عطف تاریخی برگزار شده است.



دبیر کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین با اشاره به این که امروز در نقطه عطف تاریخ قرار داریم، گفت: دو جناح در سطح جهان در تلاش برای حفظ رژیم صهیونیستی هستند. امروز این رژیم در ضعیف‌ترین جایگاه خود در طول تاریخ قرار دارد. بنابراین غرب، آمریکا و اروپا تلاش زیادی را در قالب ارایه طرح‌های مختلف برای حفظ این رژیم جعلی دارند.



وی با اشاره به این که این کنفرانس از روز شنبه هفته آینده آغاز می‌شود، گفت: در این کنفرانس 5 کمیسیون تشکیل خواهد شد. کمیسیون پارلمانی، کمیسیون NGOها، کمیسیون علما، کمیسیون رسانه‌ها و کمیسیون احزاب سیاسی و جوانان.



شیخ‌الاسلام افزود: گروه‌های فلسطینی و رهبران فلسطین، روسای مجالس پارلمانی، NGOها ، علما و احزاب و گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی در کمیسیون‌ها موضوعات مختلفی را بررسی خواهند کرد.



وی تصریح کرد: ‌کمیسیون علما موضوع قدس، کمیسیون NGOها موضوع آوارگان فلسطینی، کمیسیون پارلمانی موضوع استفاده از ظرفیت‌های پارلمانی برای حمایت از مردم فلسطین، کمیسیون رسانه‌ها رفع محاصره غزه در فلسطین و کمیسیون احزاب و گروه‌ها تحولات منطقه و بیداری اسلامی را در دستور کار خواهند داشت.



دبیر کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین گفت: تا امروز 16 رئیس مجلس از 14 کشور برای حضور در این کنفرانس اعلام موافقت کردند. 7 یا 8 کشور نیز در سطح نایب رئیس در این کنفرانس شرکت می‌کند و 25 کشور در سطح هیئت پارلمانی در پنجمین کنفرانس دبیر کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین شرکت خواهند کرد.



وی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در رابطه با نظر وی درباره طرح استقلال فلسطین گفت: طرح تشکیل دولت مستقل فلسطینی فریب بزرگی است که نباید فریفته آن شد. سازمان ملل قصد دارد با تبلیغات گسترده این طرح را مهم جلوه دهد اما در واقع با اجرای این طرح هیچ اتفاق مهمی رخ نمی‌دهد. تنها از نظر ظاهری و اسمی فلسطین کرسی دایمی در سازمان ملل پیدا می کند و جایگاه حقوقی خواهد داشت اما با توجه به سیاست استکبار، قدرت و زور رژیم صهیونیستی همچنان از سرزمین‌های اشغالی عقب نشینی نخواهد کرد.



شیخ الاسلام با اشاره به تلاش‌های آمریکا برای عدم طرح یا وتوی طرح کرسی دائم فلسطین در سازمان ملل بیان کرد: آمریکا در صحنه فلسطین دارای مشکلات زیادی است که یکی از آنها نجات ابومازن است.



وی افزود: آمریکا در اولین احتمال سازمان ملل را برای بررسی این طرح معطل خواهد کرد و این امر ضربه محکمی به جایگاه ابومازن می‌زند. دومین احتمال وتوی طرح توسط آ‌مریکا است که گرچه برای ابومازن زیاد خوب نیست اما حداقل این آبرو را برای وی جمع می‌کند که آمریکا طرح را وتو کرده است. احتمال سوم عدم کسب رای این طرح در شورای امنیت است و یا رای نیاوردن طرح در مجمع عمومی سازمان ملل که هر دو احتمال ضربات سنگینی را به جایگاه ابومازن در صحنه فلسطین خواهد زد.



دبیر کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین در پاسخ به خبرنگار پرس تی‌وی مبنی بر اینکه ابومازن تایید کرده در صورتی که این تقاضا در سازمان ملل رد شود بهار فلسطینی مانند بهار منطقه آغاز خواهد شد، تصریح کرد: ابومازن تا امروز معتقد به مذاکره برای حل مسئله فلسطین بوده اگر ابومازن پایبند به طرح آشتی ملی فتح و حماس باشد می‌توان به روی دادن چنین وعده‌ای امیدوار بود.



وی افزود:‌ ابومازن با امضای این طرح آشتی ملی از جانب حماس و تمام فلسطینیان به عنوان نماینده در سازمان ملل شرکت کرده و طرح کرسی مستقل فلسطین در سازمان ملل را ارایه داد اما به دیگر بندهای طرح آشتی ملی پایبند نبود. اگر ابومازن بفهمد تنها راه مقاومت و حضور ملت فلسطین در صحنه اسرائیل را وادار به عقب نشینی می‌کند می‌توان امیدوار بود سیاست‌های ابومازن تغییر کرده و مسئله فلسطین حل شود.



شیخ‌الاسلام در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر این که سازمان مللی که امروز طرح فلسطینی را به رای می گذارد همان سازمان مللی است که تشکیل رژیم جعلی صهیونیستی را تصویب کرد گفت: این ساختار بین‌المللی ابزار استکبار برای تحقق اهدافش با کمترین هزینه است. در این راستا وتو به عنوان ناحق‌ترین حق به آنها داده شده تا روی میز مذاکره به اهداف ظالمانه خود دست یابند و از منافع خود حفاظت کنند.



وی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا این کنفرانس طرحی برای فلسطین دارد یا خیر گفت: ما به فلسطینیان هیچ چیزی دیکته نمی‌کنیم و طرحی برای وحدتشان نداریم اما از وحدت فلسطینیان دفاع می‌کنیم. این کنفرانس مال فلسطینیان است.



دبیر کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین در پاسخ به سئوال خبرنگار آمریکایی مبنی بر اینکه سرزمین اسرائیل نیز مانند سرزمین اردن، عراق، سوریه پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی به وجود آمده و اگر نامشروع است این دولت‌ها نیز نامشروعند گفت: بعد از فروپاشی دولت عثمانی ملت‌هایی که در این منطقه مستقر بودند کشورهای جدیدی مثل عراق، سوریه و اردن را به وجود آوردند اما یهودیان ساکنین اصلی این منطقه نبودند و با فتنه هولوکاست از سرزمین‌های خود به سرزمین فلسطین کوچ کردند و هولوکاست واقعی را در فلسطین به وجود آوردند.



وی افزود: صهیونیست‌ها پس از کشف نفت شعار نیل تا فرات و ایجاد رژیم مستقل یهودی را در منطقه خاورمیانه مطرح کردند تا نفت منطقه و آبراه‌های انتقال نفت را برای ادامه دنیا در اختیار بگیرند اما تشکیل جمهوری اسلامی جلوی اجرای این نقشه شوم را گرفت.



مشاور رئیس مجلس در بخش دیگر از صحبت‌هایش در پاسخ به سئوال خبرنگار آمریکایی مبنی بر وجود تشتت در نظرات مقامات ایرانی پیرامون طرح دولت مستقل فلسطین گفت: این صحبت اولین بار در روز قدس از طرف رئیس جمهور ایران مطرح شد و اعلام شد این طرح اولین گام برای احقاق حقوق فلسطینیان است.



وی تاکید کرد: ما با تشکیل این کنفرانس تلاش می‌کنیم نماینده ملت ها را جمع کرده و زمینه سازی برای بسیج کلیه امکانات و ظرفیت‌های رسمی و غیر رسمی برای حمایت از ملت فلسطین را فراهم آوریم.