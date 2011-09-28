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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۲۹

جلالی:

بانک مسکن به پرداخت کنندگان غیرحضوری اقساط جایزه می دهد

بانک مسکن به پرداخت کنندگان غیرحضوری اقساط جایزه می دهد

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیر شعب بانک مسکن استان خوزستان گفت: مشتریانی که نسبت به پرداخت اقساط خود به صورت غیر حضوری از طریق ابزارهای پرداخت الکترونیک بانک مسکن اقدام کنند در قرعه کشی جوایز ماهیانه این بانک شرکت داده می شوند.

فرید جلالی عزیز پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور تشویق مشتریان به پرداخت غیر حضوری اقساط، کسانی که اقساط بانک مسکن را با یکی از روشهای غیر حضوری از جمله استفاده از خودپردازهای بانک مسکن، کارتخوان های فروشگاهی، تلفنبانک، اینترنت بانک و موبایل بانک مسکن پرداخت کنند با حضور در قرعه کشی ماهیانه بانک مسکن از جوایز این طرح بهره مند خواهند شد.

وی افزود: هر مشتری که در طول ماه قسط یا اقساط خود را به صورت غیرحضوری پرداخت کند، ماه بعد در قرعه کشی شرکت داده شده و تا قبل از سر رسید قسط بعدی، از نتیجه قرعه کشی آگاه می شود.

جلالی تصریح کرد: دارندگان تمامی کارتهای اعتباری بانکهای متصل به شبکه شتاب که از موجودی آنها در فاصله زمانی اول تا سی ام پایان هر ماه برای پرداخت اقساط بانک مسکن استفاده شده باشد، در قرعه کشی ماهیانه بانک مسکن شرکت داده خواهند  شد.

مدیر شعب بانک مسکن استان خوزستان عنوان کرد: همچنین جوایز این قرعه کشی در صورت پرداخت اقساط با کارتهای بانک مسکن به صورت نقدی به حسابهای کارتی مشتریان واریز و یا از طریق صدور کارت های هدیه به آنان اهدا می شود.

وی عنوان کرد: در عین حال در صورت استفاده از دیگر کارتهای عضو شبکه شتاب، پرداخت جوایز به صورت واریز به حساب تسهیلات مشتریان به منظور کسر از مانده بدهی آنان خواهد بود.
کد مطلب 1418679

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