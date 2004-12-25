جان تراولتا درفيلم قلبهاي تنها بازي مي كند

" جان تراولتا " درپشت صحنه فيلم " شورتي را بگير"

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اين هنرپيشه كه فيلم " يك آهنگ عاشقانه براي بابي لانگ " را درنوبت اكران دارد،توافق كرد كه درفيلم " قلبهاي تنها" به ايفاي نقش بپردازد.

اين اثربراساس داستان واقعي زندگي يك زوج شكل مي گيرد كه به جرم قتل دهها زن دردهه 1940 به اعدام محكوم مي شوند .

" جيمزگاندولفيني " ازديگرهنرپيشگاني است كه دراين فيلم به ايفاي نقش مي پردازد.

فيلم "يك آهنگ عاشقانه براي بابي لانگ " ، واپسين پروژه " تراولتا " نام " شيني گابل " و" باب ياري " را درمقام كارگردان دارد.

هنرپيشه فيلمهاي " گريس "،" تغييرچهره " و" دخترژانرال " دراين فيلم نقش يك پرفسورسابق ادبيات را بازي مي كند كه پس ازورشكستگي درخانه اي مستقرمي شود كه متعلق به خودش نيست . بامرگ زن صاحبخانه ، دختروي براي اقامت درخانه اش مي آيد وناگزيراست كه وي را ازآن خانه بيرون كند.

" اسكارلت جيسون "،" گابريل ماچت " و"دبورا كرآنگر" ازديگرهنرپيشگاني هستند كه دراين اثربه ايفاي نقش مي پردازند.فيلم " يك آهنگ عاشقانه براي بابي لانگ " درروز 29 دسامبر" 9 دي " به نمايش عمومي درمي آيد.