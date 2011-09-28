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۶ مهر ۱۳۹۰، ۸:۵۳

تاکید باهنر بر لزوم توجه به مشکلات مادی آتش نشانان

تاکید باهنر بر لزوم توجه به مشکلات مادی آتش نشانان

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تبریک روز آتش نشان گفت: باید از این عزیزان هم تقدیر معنوی کرد و هم مواظب بود آنها دچار مشکلات مادی جدی نشوند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در آغاز جلسه علنی  امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که درغیاب لاریجانی ریاست مجلس را برعهده داشت با تبریک میلاد باسعادت کریمه اهل بیت حضرت معصومه به پیشگاه امام زمان، مقام معظم رهبری، مراجع عظام و حوزه های علمیه قم گفت: امروز همچنین یاد و خاطره شهیدان کلاهدوز، فکوری، فلاحی، جهان آرا را گرامی می داریم.

باهنر با گرامیداشت روز آتش نشان و تقدیر از این قشر خدوم اظهار داشت: این پرسنل خدوم جان خود را به خطر می اندازند تا جانی را نجات دهند.

وی افزود: آتش نشانان قشری خدوم، گمنام و زحمتکش هستند که باید از این عزیزان هم تقدیر معنوی کرد و هم مواظب بود آنها به مشکلات مادی جدی دچار نشوند.

کد مطلب 1418680

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