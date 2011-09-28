راه اندازی ایمیل ایرانی چاپار/ استفاده از Chmail بدون اعلام هویت

به گزارش خبرنگار مهر، پست الکترونیک چاپار که تحت عنوان chmail قرار است سرویس‌دهی عمومی خود را از 20 آذرماه سال جاری آغاز کند امروز سه شنبه از سوی دبیرخانه شورایعالی اطلاع‌رسانی رونمایی شد.

این در حالی است که سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز اواسط شهریورماه جاری با ارسال پیام کوتاهی به برخی از مشترکان موبایل از آغاز به کار سرویس ایمیل درگاه ملی خدمات الکترونیکی ایران خبر داد و از کاربران اینترنت خواست برای ایجاد و ثبت پست الکترونیکی ایرانی به درگاه IRAN.IR مراجعه کنند که با این وجود به نظر می رسد فصل جدیدی از رقابت ایمیل های ایرانی برای جذب کاربران اینترنت در کشور و با هدف صیانت از اطلاعات الکترونیکی مبادله شده در کشور در حال رقم خوردن است.



استفاده از Chmail بدون نیاز به اعلام هویت



به گزارش مهر، شورایعالی اطلاع رسانی در راستای پاسخگویی به نیازمندی کشور در حوزه ارتباطات سایبری و همچنین صیانت از اطلاعات الکترونیکی مبادله شده در کشور، خبر از سرویس‌دهی پست الکترونیک چاپار با آدرس chmail.ir از 20 آذر ماه به عموم مردم داد که برای ارائه این سرویس هیچگونه مدارکی برای اعلام هویت افراد لازم نیست و سرویس به صورت رایگان ارائه می‌شود.



این ایمیل بومی برای محیط فارسی و با هدف حمایت از خط و زبان فارسی در محیط رایانه ای قابل استفاده بوده و دارای امکاناتی چون تقویم فارسی و تایپ راست به چپ است.



حجت ‌الاسلام سعید سالاریان، قائم مقام دبیر شورایعالی اطلاع‌رسانی امروز در نشست خبری هدف از ارائه این پست الکترونیک فارسی را ایجاد دانش فنی در حوزه سرویس ‌دهی گسترده در کشور و ایجاد فضایی برای صیانت از اطلاعات الکترونیکی مبادله شده عنوان کرد و گفت: در حوزه ارائه سرویس‌های گسترده مانند پست الکترونیک و موتور جستجو و اصولا هر نوع سرویس عمومی نباید تنها به یک محصول اکتفا کرد.



وی با بیان اینکه بسیاری از تکنولوژی‌ها در این بخش باید براساس نیازمندی کشور تولید شود ادامه داد: این قبیل تکنولوژی ها در دنیا قابل خریداری نیست بلکه نتیجه یک سرمایه ‌گذاری و کار میان مدت و یا بلند مدت و البته با نگاه خاص به نیروی انسانی متخصص است.



سالاریان با بیان اینکه شورایعالی اطلاع‌رسانی در حوزه راهبردی با سه نگاه ویژه روبرو است خاطرنشان کرد: یکی از این نگاهها ارائه سرویس گسترده در کشور با توجه به مخاطبان بسیار گسترده در جامعه است براین اساس باید در کشور سرویس‌دهندگان مختلف تشکیل و مورد حمایت قرار گیرند.



قائم مقام دبیر شورایعالی اطلاع‌رسانی با اشاره به اینکه یک وزارتخانه، نهاد و یا یک بخش به تنهایی نمی تواند جوابگوی نیاز حوزه فناوری اطلاعات باشد، افزود: نگاه دیگر در این حوزه، مربوط به تولید و بومی‌سازی دانش‌های خاص نرم‌افزاری و در صورت امکان سخت‌افزاری در لایه‌های گسترده است که براین اساس تلاش این است که بتوان این دانش‌ها را در سطح کشور پس از مدتی منتشر کرد و به سمت تشکیل گروه‌های تولید دانش و جامعه‌های دانشی رفت.



خداحافظی با پست های الکترونیکی قفل شکسته و ناامن



سالاریان با تاکید بر اینکه در حوزه فناوری اطلاعات نیاز به حمایت از نیروهای انسانی متخصص احساس می شود، اظهار داشت: در کشور از سرویس دهنده های پست الکترونیک قفل شکسته و ناامن در سطح انواع سازمان‌ها و نهادها استفاده می‌شود اما با ارائه ایمیل فارسی Chmail تلاش خواهیم کرد تا یک نسخه از محصولی را ارائه کنیم که در سازمان‌ها به صورت رایگان و براساس سیستم های اپن سورس - متن باز- قابل سرویس‌دهی باشد.



وی با بیان اینکه براساس مستندات کاملی که ارائه می‌شود، سازمان‌ها خود قادر به سفارشی‌سازی محصول (پست الکترونیکی فارسی) خواهند بود، تصریح کرد که این مشکل امنیتی در کشور بسیار مهم است و متاسفانه کسی بدان توجه نمی کند.



یک میلیون کاربر اینترنت عضو Chmail می شوند



سالاریان با بیان اینکه جامعه مخاطب هدف پروژه ایمیل فارسی چاپار در فاز اول یک میلیون کاربر و در فاز دوم 1.5 میلیون کاربر است، اضافه کرد: این ایمیل ایرانی فضای یک گیگابایت و امکان پیوست فایل 20 مگابایت را داراست.



وی گفت: همزمان با ارائه سرویس پست الکترونیک، با توجه به نیازمندی عموم مردم به دسترسی برخط به اطلاعات موجود در صندوق پست الکترونیک خود، برای اولین بار نرم‌افزار Mail Client با قابلیت نصب بر روی انواع سیستم‌عامل همزمان با شروع سرویس‌دهی عمومی این ایمیل به صورت رایگان به مردم ارائه می شود.



به گزارش مهر، نرم‌افزار میل کلاینت در زمان‌هایی که فرد امکان دسترسی به اینترنت و یا اینترانت را ندارد و قصد دارد از منابع صندوق پست الکترونیک خود استفاده کند، کاربرد دارد.



همچنین بر روی آدرس chmail.ir امکان دیدن تصاویر بخش‌های مختلف سرویس پست الکترونیک مهیا شده که طی روزهای آینده با راه‌اندازی سامانه چاپار (chaapaar.ir) امکان رصد بخش‌های مختلف سرویس برای کاربرانی که آدرس پست الکترونیک خود را در این سامانه وارد کرده‌اند، مهیا می‌شود.



سامانه chaapaar.ir در حقیقت پورتال دسترسی به انواع خدمات ارتباطی محسوب می‌شود که تنها یکی از این خدمات سرویس پست ‌الکترونیک است که با آدرس اختصاری chmail.ir قابل دسترسی خواهد بود.