حوضچه چشمه بنگ دریاچه پریشان ترمیم شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی مدت اخیر تلاشهای زیادی برای احیای دریاچه پریشان انجام شد و حتی چشمه "بنگ" این دریاچه نیز تا حدودی احیا شد به گونه ای که تعدادی از آبزیان به این چشمه منتقل شدند. علاوه براین برای احیای دریاچه پریشان تعدادی از چاه هایی که به صورت غیرمجاز در محدوده تالاب حفر شده بود، پر شد تا تمامی راهکارها برای احیای پریشان انجام شود.

در این خصوص با تلاشهای دوستداران محیط زیست و سازمان محیط زیست، در گوشه ای از پریشان برکه ای به وجود آمد تا گونه های آبزی و کنارآبزی منطقه در آن به حیات خود ادامه دهند.

بعد از این بود که چشمه بنگ نیز به عنوان یکی از چشمه های مهم تالاب دوباره احیا شد و اکنون در حال تغذیه برکه و تالاب است وبه رغم اینکه آب چشمه و این برکه از دو اینج هم کمتر است اما اداره محیط زیست کازرون همچنان دست از کار نکشیده و برای احیای تالاب تلاش می کند به گونه ای که در آخرین اقدام نسبت به ترمیم چشمه بنگ اقدام شد.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان کازرون در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه برکه مربوط به چشمه بنگ که یکی از مهمترین چشمه های تالاب در زمان پرآبی و خشکسالی است، نسبت به ترمیم حوضچه این برکه اقدام شد.

جمال خداپرست افزود: این حوضچه طی مدت اخیر به دلایل مختلف تخریب شده بود که اداره محیط زیست برای ترمیم آن اقدام کرد تا آب پشت این برکه بماند.

وی گفت: طی مدت اخیر به دلیل تخریب شدن حوضچه، آب در پشت آن جمع نمی شد که با این اقدام به رغم اینکه آب زیادی وجود ندارد اما بازهم با جمع آوری آب هرچند میزان کم از به خطر افتادن حیات آبزیان جلوگیری می شود.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان کازرون با بیان اینکه هم اکنون کمتر از دو اینج آب در چشمه بنگ وجود دارد، گفت: با توجه به اینکه هوا خنک می شود به همین دلیل تبخیر کمتری صورت گرفته و امید می رود که این میزان آب کم نشود.

خداپرست در خصوص وجود آبزیان در این برکه گفت: با اقدامات صورت گرفته هم اکنون تعدادی از آبزیان از گونه های مختلف در این برکه هستند و تمام تلاشها برای ادامه حیات آنها و جلوگیری از تلف شدنشان انجام می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص آخرین جلسه کمیته حمایت از تالاب افزود: در این جلسه تدابیری برای معیشت جایگزین اتخاذ و مقرر شد که در این رابطه اقدام شود.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان کازرون ادامه داد: علاوه بر این به دستور فرماندار این شهرستان مقرر شد که حوزه آبریز دریاچه افزایش یابد تا نسبت به احیای آن اقدامات لازم انجام شود.