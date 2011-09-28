اعتراضات ادامه دار کنکور دکتری/ داوطلبانی که قبول شدند اما دانشجو نشدند!

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اعلام نتایج آزمون دکتری در روز 23 شهریور ماه 90 ، برخی از داوطلبان که نتیجه آزمون خود را پس از پشت سر گذاشتن دو مرحله طولانی و سخت آزمون کتبی و مصاحبه در دانشگاهها مشاهده می کردند با سئوالات زیادی مواجه شدند.

برخی از پذیرفته نشدگان در تماس های متعدد با خبرگزاری مهر، نکات زیادی را که نشانه عدم شفافیت در قوانین اعلامی و اطلاع رسانی ناقص در این زمینه را متذکر شدند.

گروهی بر این نکته تاکید داشتند که چگونه است که فردی به عنوان دارنده بالاترین نمره به دانشگاه معرفی شده است و در زمان مصاحبه هم توانسته است، نمره خوبی کسب کند اما در پذیرش نهایی مردود شده است. این در حالی است که دانشگاهها نمره کتبی را درنظر نمی گرفتند و به گفته مسئولان آموزش عالی دانشگاهها در پذیرش دانشجوی دکتری و تعیین شاخصهای پذیرش در مصاحبه اختیار داشتند.

نکته اعتراضی برخی دیگر از پذیرفته شدگان که جزء گروه مربیان پیمانی بودند این بود که این افراد با وجود پذیرفته شدن به دلیل ممانعت دانشگاهها از پذیرش آنها سرگردان شده بودند. این افراد که بخشی در زمان اعلام نتایج کتبی معترض بودند، تاکید می کردند که اگر از ابتدا قرار نبوده است که مربیان پیمانی از سهمیه های مورد نظر در پذیرش دوره دکتری بهره ببرند چرا گزینه های مورد نظر در زمان ثبت نام اعلام شده است.

این افراد در بخش دیگری از اعتراضات خود یادآور شده اند: هیچ قانونی به صورت شفاف بیان نکرده بود که مربیان پیمانی نمی توانند در آزمون از امتیاز مربی خود استفاده کنند.

همچنین معترضان به نکته دیگری در زمان اعلام نتایج اشاره کرده و اظهار داشتند: بسیاری از مربیان بدون احتساب سهمیه 80 درصدی مربیان در پذیرش آزاد نمرات لازم را کسب کرده اند و حال که پذیرفته شده اند چرا با اطلاق عنوان مربی پیمانی از ثبت نام آنان در دانشگاه ها خودداری می شود.

علاوه بر اعتراضاتی از این دست، بسیاری از پذیرفته شدگان و داوطلبان آزمون دکتری به عدم تخصصی بودن منابع آزمون، اتلاف وقت داوطلبان در زمان معرفی به مصاحبه های دانشگاهها، طولانی شدن روند پذیرش و ایجاد اختلال در مسیر کاری و یا تحقیقی این گروه از داوطلبان اشاره کردند.

در این میان سخن یکی از داوطلبان آزمون دکتری نیز قابل توجه بود که با وجود تاکید بسیار شورایعالی انقلاب فرهنگی، شخص وزیر علوم و سایر مسئولانی که به افزایش ظرفیت پذیرش دکتری معتقد هستند، یک دانشگاه تنها نیمی از ظرفیت خود را تکمیل کرده است و نیمی دیگر از ظرفیت خود را خالی نگه داشته است . این در حالی است که در غیر این صورت داوطلبانی که نمرات لازم را برای ورود به این دانشگاه داشتند می توانستند از ظرفیت باقیمانده استفاده کنند.

مشخص نبودن فرآیند پذیرش نهایی در دانشگاهها و اعمال سلیقه برخی از دانشگاهها در زمان مصاحبه و درنظر نگرفتن هزینه و وقت داوطلبان بخش دیگری از اعتراضات این افراد بود.

این در حالی است که در زمان ثبت نام در گزینه نحوه پذیرش تنها عنوان "مربیان آموزش رسمی" درج شده است اما در زمان اعلام نتایج نهایی در بند 6 -3 اطلاعیه ثبت نام آمده است: "ارائه معرفی‌نامه رسمی مبنی بر واجد شرایط بودن برای استفاده از امتیاز ویژه مربیان رسمی قطعی و رسمی آزمایشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. این سهمیه شامل مربیان رسمی قطعی و رسمی آزمایشی شاغل در «وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری»، «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی»، «دانشگاه پیام‌نور»، «دانشگاه جامع علمی – کاربردی» و دستگاه‌های اجرایی منظور می‌گردد. بنابر دستورالعمل اعلام شده از سوی معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری مربیان پیمانی دانشگاه‌ها، کلیه مراکز آموزشی پژوهشی و دستگاه‌های اجرایی مشمول استفاده از سهمیه مربیان نمی‌باشد."

به گزارش مهر، معاون آموزشی وزارت علوم و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرگزاری مهر، پاسخ این گروه از داوطلبان را داده اند که به زودی منتشر می شود.