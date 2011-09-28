نشست وزرای امور خارجه سازمان همکاریهای اقتصادی – اکو

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امور خارجه ترکیه بعنوان رئیس دوره‌ای شورای وزیران اکو میزبان این نشست بود. در این نشست دبیرکل اکو گزارش آخرین وضعیت عملکرد و دستاوردهای اکو را به وزرا و سایر نمایندگان کشورهای عضو ارائه کرد.

وزرای امور خارجه کشورمان، پاکستان، ترکیه، افغانستان و آذربایجان از حاضرین در این نشست بودند که نظرات و دیدگاههای خود را در قبال اکو و عملکرد یکسال اخیر و رویکرد آتی آن تشریح کردند.

علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان در سخنانی برنامه‌ها و فعالیت‌های اکو را از چهار منظر اهمیت حفظ انسجام، عملی بودن برنامه‌ها، قابل مشاهده و ملموس شدن فعالیت‌های سازمان و توانمندی سازمان در مقابله با چالش‌ها مورد توجه قرار داد.



در نظر است نشست آتی سران اکو در باکو برگزار شود.

ابتدای این هفته نیز یازدهمین نشست مشترک اکو و آسه آن در حاشیه نشست مجمع عمومی برگزار شده بود.

