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۶ مهر ۱۳۹۰، ۹:۰۱

در نیویورک برگزار شد؛

نشست وزرای امور خارجه سازمان همکاریهای اقتصادی – اکو

نشست وزرای امور خارجه سازمان همکاریهای اقتصادی – اکو

نشست وزرای امور خارجه سازمان همکاری‌های اقتصادی – اکو در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امور خارجه ترکیه بعنوان رئیس دوره‌ای شورای وزیران اکو میزبان این نشست بود. در این نشست دبیرکل اکو گزارش آخرین وضعیت عملکرد و دستاوردهای اکو را به وزرا و سایر نمایندگان کشورهای عضو ارائه کرد.

وزرای امور خارجه کشورمان، پاکستان، ترکیه، افغانستان و آذربایجان از حاضرین در این نشست بودند که نظرات و دیدگاههای خود را در قبال اکو و عملکرد یکسال اخیر و رویکرد آتی آن تشریح کردند.

علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان در سخنانی برنامه‌ها و فعالیت‌های اکو را از چهار منظر اهمیت حفظ انسجام، عملی بودن برنامه‌ها، قابل مشاهده و ملموس شدن فعالیت‌های سازمان و توانمندی سازمان در مقابله با چالش‌ها مورد توجه قرار داد.

در نظر است نشست آتی سران اکو در باکو برگزار شود.

ابتدای این هفته نیز یازدهمین نشست مشترک اکو و آسه آن در حاشیه نشست مجمع عمومی برگزار شده بود.
 

کد مطلب 1418691

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