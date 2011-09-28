معاون وزیر علوم به مهر اعلام کرد: تشریح قوانین سهمیه مربیان در کنکور دکتری/ شرایط مربیان پیمانی در دکتری

دکتر حسین نادری منش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ما یکسری قوانین و مقرراتی داریم که نمی توانیم تا زمانی که آیین نامه و مصوبه ای جدیدی در آن زمینه ابلاغ نکرده ایم از آن تخطی کنیم.

وی افزود: بر اساس قوانین مربیان رسمی آزمایشی و قطعی دانشگاهها و موسسات آموزشی غیرانتفاعی می توانند از سهمیه 80 درصدی مربیان و 30 درصد ظرفیت برای ورود به دانشگاه استفاده کنند. یعنی اگر مربی 80 درصد پائین ترین نمره در کنکور را کسب کرده باشد می تواند از این سهمیه استفاده کند.

نادری منش اظهار داشت: اگر فردی با سهمیه آزاد قبول شده است که دیگر مشکلی ندارد و لازم نیست اعلام کند که مربی است. اما آنهایی که درج می کنند مربی هستند در واقع نمره ای که در کتبی می آورند کمتر از 80 درصد پایین ترین فرد است و اگر معرفی می شوند در مصاحبه هم 80 درصد پایین ترین نمره آخرین نفر را بیاورند، پذیرفته می شوند.

وی یادآور شد: در سال 83 معاونت آموزشی وقت مصوبه ای ابلاغ کرد که با وزیر وقت هماهنگ شده بود و در آن این طور می آید که دانشگاه های دولتی و غیر دولتی و دانشگاه آزاد می توانند از این امتیاز استفاده کنند.

معاون وزیر علوم گفت: بر اساس مصوبه، رسمی آزمایشی، رسمی قطعی و یا پیمانی هایی که حداقل سه سال مشغول به خدمت بوده اند اما هنوز برای آنها ابلاغیه حکم نیامده است اما کارهای جذب انها انجام شده باشد، می توانند از آن استفاده کنند و بعد از آن هم ابلاغیه جدیدی به سنجش ندادیم.

وی خاطرنشان کرد: پس از اینکه دکتری نیمه متمرکز شد، سازمان سنجش در اطلاعیه ای برای اولین بار یک بندی آورده است که داوطلب رسمی است یا پیمانی. منظور از پیمانی هم، مربی است که بر اساس آن آیین نامه که گفته شد شرایطش را داشته باشد نه هر مربی پیمانی.

نادری منش اضافه کرد: یعنی پیمانی که سه سال سابقه کار داشته باشد، مراحل جذب استخدامی اش طی شده باشد و در این صورت بوده که می توانسته بر اساس قانون از قاعده 80 درصد استفاده کند. اگر غیر از این بوده قانونی نبوده است.

وی درباره اعتراض برخی از داوطلبان مربی پیمانی اظهار داشت: سنجش اشتباه نکرده است بلکه مانند سایر مواردی که فرد ممکن است معدل خودش را نمره دیگری غیر از واقعیت اعلام کرده باشد این موضوع هم به این شکل اتفاق افتاده است.

معاون آموزشی وزارت علوم گفت: زمانی که فرد نوشته مربی پیمانی است سنجش نیز به این اعتبار که فرد شرایط را دارد و 80 درصد نمره را آورده است به دانشگاه معرفی می کند پس اگر فردی مدعی باشد که شرایط را دارد در صورت نداشتن این شرایط قبولی اش خودبخود لغو می شود.

وی اضافه کرد: بر اساس قانون اگر میان پیمانی ها، افرادی شرایط لازم را داشته باشند دانشگاهها موظف هستند که آنها را ثبت نام کنند اما اگر این شرایط را نداشته باشند دانشگاه وظیفه ای ندارند.

نادری منش درباره مشکل مربیان دانشگاه آزاد گفت: برای دانشگاه آزاد به زودی اطلاعیه ای از سوی معاونت آموزشی وزارت علوم اعلام می شود.

وی گفت: اگر فردی در سهمیه آزاد شرکت کرده باشد و از سهمیه مربی خود چه آزاد، چه دولتی، چه غیردولتی استفاده نکرده باشد و پذیرفته شده است، مشکلی برای ثبت نام ندارد.

معاون وزیر علوم تاکید کرد: اگر کسی نمره کافی آورده و سهمیه مربی را نزده و قبول شده است، سهمیه اش آزاد است. اما اگر کسی نوشته من مربی یک دانشگاه هستم طبیعتاً دانشگاه پذیرنده به خاطر اینکه می خواهد دانشجوی دکتری تمام وقت داشته باشد باید از فرد معرفی نامه مطالبه کند. چرا که سهمیه مربیان رسمی به صورتی است که دانشگاه مبداء باید آن فرد را در یک دانشگاه دیگر مامور کند. در واقع نمی توان در یک دانشگاه تمام وقت کار کرد و در یک دانشگاه دیگر نیز تمام وقت درس دکتری خواند .

وی گفت: اگر فردی مربی رسمی دانشگاه آزاد است حتی اکر در سهمیه آزاد هم قبول شده باشد وقتی بگوید که مربی دانشگاه آزاد هستم دانشگاه می گوید برود معرفی نامه بیاورد. چرا که تجربه نشان داده است که دانشجوی دکتری در روزهای آینده می گوید که برای من درس را این ساعت نگذارید چون من آن طرف باید درس بدهم. پس دانشگاه حق دارد بگوید که شما باید معرفی نامه از دانشگاهی که در آن مربی هستید بیاورید.

نادری منش اضافه کرد: قاعده این است که پیمانی ها باید رابطه کاری خود را با جایی که کار می کنند قطع کنند.