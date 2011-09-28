بهروز عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به عملکرد تیم ملی والیبال تا به این مرحله از رقابت‎های قهرمانی آسیا اظهارداشت: تیم ملی خیلی خوب بازی کرده است. بازیکنان روند صعودی که دو سه سال پیش آغاز کرده اند را خیلی مقتدر دنبال کرده‎اند و قاطع ترین بردهای ممکن را به دست آورده‎اند.

وی به چگونگی تاکتیک تیم ملی اشاره کرد و یادآور شد: البته شیوه بازی بازیکنان تغییری نکرده است. بازیکنانی مانند نادی و موسوی به همان شیوه گذشته بازی می‎کنند اما همه در چارچوب یک گروه منسجم و هماهنگ با هم عمل می‌کنند. ضمن اینکه نشانه‎های پیشرفت در کار بازیکنان دیده می‎شود.

سرمربی تیم والیبال کاله ادامه داد: به هر حال این بازیکنان چند سال است که در کنار یکدیگر تمرین و بازی می‎کنند و به همین دلیل در هر مقطع هماهنگ‎تر از قبل عمل می‎کنند. البته حضور"خولیو ولاسکو" هم در کادر فنی تیم ملی بی تاثیر نبوده است.

عطایی به عملکرد تیم ملی والیبال در مرحله مقدماتی رقابت‎های قهرمانی و اینکه بازیکنان در این مرحله اشتباهات بیشتری را نسبت به دیدارهای مراحل بالاتر مرتکب شدند اشاره کرد و گفت: در این مرحله حریفان ایران خیلی قوی نبودند ضمن اینکه حس انگیزشی برای بازیکنان خیلی تعریف نشده بود. به هر حال هر چه بازی‎ها حساس‎تر شود و کیفیت آنها بالاتر برود حس انگیزشی بازیکنان هم بیشتر می‎شود.

وی تصریح کرد: طبیعی است که هر چه حریف بزرگ تر باشد بازیکنان مقابل آن نمایش بهتری ارائه می‎کنند و بر عکس.

مربی تیم ملی والیبال که با این تیم نایب قهرمان دوره پیشین مسابقات قهرمانی آسیا شد در مورد نتیجه نهایی ملی‎پوشان در این دوره رقابت‎ها خاطرنشان کرد: پیش‎بینی کردن در ورزش درست نیست چون بار مسئولیت را روی دوش بازیکنان و مجموعه تیم زیاد می‎کند. از طرفی ایران سابقه قهرمانی ندارد که مدعی شویم باید بازهم قهرمان شویم هر چند که تمام تغییرات ایجاد شده در جهت رسیدن به قهرمانی بوده است.

عطایی تاکید کرد: اینکه خولیو ولاسکو تا حالا هیچ قولی بابت قهرمانی تیم نداده است برای این بوده که فقط راه فرار را برای خود باز بگذارد. البته قول ندادن در مورد نتیجه کار درستی است به هر حال هر حرفی که از سوی سرمربی بابت نتیجه گیری زده شود، بار اجرایی دارد. با همه اینها همه می‎دانیم که تیم ملی ایران امسال قهرمان می‎شود.