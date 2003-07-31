امروز درتاريخ

شهادت آيت الله شيخ فضل الله نوري :



شيخ فضل الله نوري در سال 1259 ه ق در نور مازندران ديده به جهان گشود . پس از طي مراحل ابتدايي تحصيل ، براي تكميل دروس خود در اوايل جواني به نجف اشرف رفت و در سال 1292 ه ق با مهاجرت به سامرا در زمره شاگردان در جه اول ميرزاي شيرازي، قهرمان مبارزه با استعمار انگليس ، در آمد . وي در سال 1300 ه ق جهت تبليغ معارف ديني عازم ايران شد و د رتهران اقامت گزيد . شيخ شهيد در دوران مشروطه فعاليت هاي بسياري در تثبيت اين نهضت كرد و در واقع از جمله رهبران اين نهضت بود . او مشروطه را به عنوان نهضتي كه در آن قوانين شرع لحاظ شده با شد مطرح مي كرد و همين امر موجب شد تا ميان بسياري از روشنفكران آن زمان كه تنها به حكومت قانون، آن هم ازنوع غربي معتقد بودند و شيخ كه مشروطه مشروعه را مي پسنديد، افتراق شديد حاد ث شود . شيخ از نخستين عالماني بود كه به نقشه استعمار در جهت اسلام زدايي پي برد و سعي كرد تا اجازه ندهد ملي گرايي يا غربزدگي جاي اسلام گرايي بنشيند و به نام آزادي بي بند و باري غربي در جامعه اسلامي حاكم شود . در جريان مشروطه در واقع علماي ايران و نجف همگي يك هدف را دنبال مي كردند و آن بر قراري عدالت و قانون در چارچوب قوانين اسلام بود ، اما بر خي از آنان همچون شيخ فضل الله نوري ، در يافت كه دستهاي مرموز و نامرئي اي در راه ريشه كن كردن اسلام و كنار زدن عالمان اسلامي به كار افتاد ه است. شيخ فضل الله كه در هجرت علما به قم نقش سازنده اي داشت، تا تسليم شدن شاه از تحصن دست بر نداشت و د رراه اعتلاي مشروطيت گام بر داشت و زماني كه مشاهده كرد در مجلس انحراف وجود دارد به مخالفت بر خاست . پس از فتح تهران توسط مشروطه خواهان

ودرتنگنا قرار دادن حكومت استبدادي محمد علي شاه ، منزل شيخ فضل الله نوري را كه از رهبران اصلي مشروطيت بود نيز محاصره كردند .









سرانجام اين مرجع تقليد بزرگوار در هشتم مرداد ماه سال 1288شمسي به وسيله هفتاد نفراز مجاهدين نهضت مشروطه ، دستگير و به نظميه برده شد . حكم اعدام وي پس از سه روز صادر شد . پس از آن كه اين عالم رباني ومجاهد مشروطه مشروعه خواه را به دار استيلاي غربزد گي آويختند ، خانواده وي جنازه او را مخفيانه به منزل منتقل كردند . پيكر مطهر او هم اكنون در صحن مطهر حضرت معصومه س در قم مدفون است .

بسياري از بزرگان روش و شيوه دفاع او از اسلام را ستوده اند . از آن جمله حضرت امام خميني ره در سخنراني هاي بسياري از شيخ فضل الله به عنوان سمبل مبارزه با استكبار ياد كرده است .

از شيخ شهيد دو اثر باقي مانده است كه عناوين آنها عبارتند از :الصحف المهدويه و تذكره الغافل و ار شاد الجاهل .



روز اهداي خون :

بي ترديد خون داراي چنان ظرفيت ها و قابليت هايي است كه انسان امروز هيچ گاه نمي تواند ادعا كند كه به تمام ويژگي ها و مختصات اين ماده پر رمز و راز واقف شده است .اين موهبت الهي شايد وديعه اي است در اختيار آدميان تا با اهداي آن به يكديگر ايثار و از خود گذشتگي را در وجود خويش تمرين كنند .

سازمان انتقال خون ايران ، در مرداد ماه سال 1353 در چنين روزي با هدف سامان بخشي به وضع خون رساني و به منظور ترويج فرهنگ اهدا ، تهيه و تامين خون و فرآورده هاي سالم و مطمئن و رايگان براي رفع نياز بيماران نيازمند تاسيس شد . اين سازمان با تاكيد بر اصول كلي و وضع آيين نامه ها و استاندارد ها براي جمع آوري ، انجام آزمايشهاي لازم ، نگهداري و توزيع خون و فرآورده هاي آن به ارايه خدمات به صورت رايگان پرداخت و با ايجاد سرويس هاي اختصاصي به فعاليت هاي خود تنوع بخشيد . چنين روزي نيز به دليل همزماني با روز تاسيس اين سازمان ، به روز اهداي خون به منظور نهادينه سازي فرهنگ اهداي خون سالم در جامعه نامگذاري شده است .



پاكسازي سومار :

