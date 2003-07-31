امروز درتاريخ

شهادت آيت الله شيخ فضل الله نوري :
شيخ فضل الله نوري در سال 1259 ه ق در نور مازندران ديده به جهان گشود . پس از طي مراحل ابتدايي تحصيل ، براي تكميل دروس خود در اوايل جواني به نجف اشرف رفت و در سال 1292 ه ق با مهاجرت به سامرا در زمره شاگردان در جه اول ميرزاي شيرازي، قهرمان مبارزه با استعمار انگليس ، در آمد . وي در سال 1300 ه ق جهت تبليغ معارف ديني عازم ايران شد و د رتهران اقامت گزيد . شيخ شهيد در دوران مشروطه فعاليت هاي بسياري در تثبيت اين نهضت كرد و در واقع از جمله رهبران اين نهضت بود . او مشروطه را به عنوان نهضتي كه در آن قوانين شرع لحاظ شده با شد مطرح مي كرد و همين امر موجب شد تا ميان بسياري از روشنفكران آن زمان كه تنها به حكومت قانون، آن هم ازنوع غربي معتقد بودند و شيخ كه مشروطه مشروعه را مي پسنديد، افتراق شديد حاد ث شود . شيخ از نخستين عالماني بود كه به نقشه استعمار در جهت اسلام زدايي پي برد و سعي كرد تا اجازه ندهد ملي گرايي يا غربزدگي جاي اسلام گرايي بنشيند و به نام آزادي بي بند و باري غربي در جامعه اسلامي حاكم شود . در جريان مشروطه در واقع علماي ايران و نجف همگي يك هدف را دنبال مي كردند و آن بر قراري عدالت و قانون در چارچوب قوانين اسلام بود ، اما بر خي از آنان همچون شيخ فضل الله نوري ، در يافت كه دستهاي مرموز و نامرئي اي در راه ريشه كن كردن اسلام و كنار زدن عالمان اسلامي به كار افتاد ه است. شيخ فضل الله كه در هجرت علما به قم نقش سازنده اي داشت، تا تسليم شدن شاه از تحصن دست بر نداشت و د رراه اعتلاي مشروطيت گام بر داشت و زماني كه مشاهده كرد در مجلس انحراف وجود دارد به مخالفت بر خاست . پس از فتح تهران توسط مشروطه خواهان
ودرتنگنا قرار دادن حكومت استبدادي محمد علي شاه ، منزل شيخ فضل الله نوري را كه از رهبران اصلي مشروطيت بود نيز محاصره كردند .
سرانجام اين مرجع تقليد بزرگوار در هشتم مرداد ماه سال 1288شمسي به وسيله هفتاد نفراز مجاهدين نهضت مشروطه ، دستگير و به نظميه برده شد . حكم اعدام وي پس از سه روز صادر شد . پس از آن كه اين عالم رباني ومجاهد مشروطه مشروعه خواه را به دار استيلاي غربزد گي آويختند ، خانواده وي جنازه او را مخفيانه به منزل منتقل كردند . پيكر مطهر او هم اكنون در صحن مطهر حضرت معصومه س در قم مدفون است .
بسياري از بزرگان روش و شيوه دفاع او از اسلام را ستوده اند . از آن جمله حضرت امام خميني ره در سخنراني هاي بسياري از شيخ فضل الله به عنوان سمبل مبارزه با استكبار ياد كرده است .
از شيخ شهيد دو اثر باقي مانده است كه عناوين آنها عبارتند از :الصحف المهدويه و تذكره الغافل و ار شاد الجاهل .
روز اهداي خون :
بي ترديد خون داراي چنان ظرفيت ها و قابليت هايي است كه انسان امروز هيچ گاه نمي تواند ادعا كند كه به تمام ويژگي ها و مختصات اين ماده پر رمز و راز واقف شده است .اين موهبت الهي شايد وديعه اي است در اختيار آدميان تا با اهداي آن به يكديگر ايثار و از خود گذشتگي را در وجود خويش تمرين كنند .
سازمان انتقال خون ايران ، در مرداد ماه سال 1353 در چنين روزي با هدف سامان بخشي به وضع خون رساني و به منظور ترويج فرهنگ اهدا ، تهيه و تامين خون و فرآورده هاي سالم و مطمئن و رايگان براي رفع نياز بيماران نيازمند تاسيس شد . اين سازمان با تاكيد بر اصول كلي و وضع آيين نامه ها و استاندارد ها براي جمع آوري ، انجام آزمايشهاي لازم ، نگهداري و توزيع خون و فرآورده هاي آن به ارايه خدمات به صورت رايگان پرداخت و با ايجاد سرويس هاي اختصاصي به فعاليت هاي خود تنوع بخشيد . چنين روزي نيز به دليل همزماني با روز تاسيس اين سازمان ، به روز اهداي خون به منظور نهادينه سازي فرهنگ اهداي خون سالم در جامعه نامگذاري شده است .
پاكسازي سومار :
پس از پذيرش قطعنامه 598 از سوي جمهوري اسلامي ايران ، رزمندگان پرتوان كشور اقدام به پاكسازي شهر هاي مرزي جمهوري اسلامي ايران ،از لوث وجود نظاميان بعثي كردند . شهر هاي سومار و قصر شيرين نيز از جمله شهر هايي بودند كه از نخستين روز هاي جنگ در تيررس دشمن بعثي قرار داشتند . در چنين روزي در سال 1367 آخرين با قيمانده هاي رژيم بعثي از اين دو شهرعزيز كشورمان زدوده شدند .
تولد جان دو بوفت :
اين نقاش مشهور فرانسوي در چنين روزي در سال 1901 ميلادي ديده به جهان گشود . "چشم انداز با دو شخصيت " عنوان مشهور ترين تابلوي اوست .
تولد آرتور دالي :
دالي نويسنده مشهور آمريكايي كه بيشتر در زمينه هاي ورزشي قلم مي زد در چنين روزي در سال 1904 ميلادي متولد شد . وي مدتي نيز در روز نامه نيويورك تايمز ستون ورزشي مي نوشت . او در سال 1956 جايزه معتبر پوليتزر را از آن خود كرد .
تولد ميلتون فريد من :
ميلتون فريد من ، دانشمند آمريكايي در چنين روز در سال 1912 ديده به جهان گشود . نظريه هاي اقتصادي اين اقتصاد دان بزرگ جهان در نزد دانشمندان اين علم مشهور است . وي در سال 1976 جايزه نوبل را دررشته اقتصاد از آن خود كرد .
تولد پريمو لوي :
اين شيميدان بر جسته ايتاليايي در چنين روزي در سال 1919 به دنيا آمد . وي علاوه بر شيمي ، داستانهاي بسيار زيبايي نيز نگاشته است كه از ميان آنها مي توان به "نجات در آشوويتس "اشاره كرد .
در گذشت ميگل هيدالگو اي كوستيلا :
ميگل هيدالگو اي كوستيلا ، قهرمان آزاديخواه و يكي از سياستمردان تاريخ سازمكزيكي در چنين روزي در سال 1811 توسط يك اسپانيايي ترور شد .
در گذشت انوك لايت:
انوك لايت آهنگساز و رهبر اركستر آمريكايي در چنين روزي در سال 1987 دار فاني را وداع گفت ." راه خليج" عنوان مهمترين اثر اوست كه به همراه باب اسميت اجرا شد . وي در سن هفتاد سالگي در گذشت .
در گذشت ژن عمر تور يخوس :
اين رهبر پاناما در چنين روزي در سال 1981 بر اثر سقوط هواپيما جان خود ر ا از دست داد .
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