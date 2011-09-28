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۶ مهر ۱۳۹۰، ۸:۵۳

گزارش خبری/

سهم 20 درصدی بادام کشور در چهارمحال و بختیاری/ تولید کاهش یافت

سهم 20 درصدی بادام کشور در چهارمحال و بختیاری/ تولید کاهش یافت

شهرکرد - خبرگزاری مهر: چهارمحال و بختیاری با داشتن شرایط مستعد، تولیدکننده 20 درصد از بادام با کیفیت کشور است اما خشکسالی موجب کاهش تولید بادام مرغوب در این استان شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بادام با نام علمی Prunus amygdalus یکی از گیاهان تیره گل سرخ متعلق به دو لپه‌ایها است.

بادام یک درخت بومی آسیای غربی، کرانه جنوبی دریای مدیترانه ومراکش است و این درخت اندازه ای متوسط، برگهای نیزه‌ای با حاشیه دندانه‌دار و دارای گل در اوایل بهار است.

میوه آن یک شفت با پوشش خارجی پرزدار است که برون‌بر نامیده می‌شود و پوسته سخت و شبکه‌دار یا درون‌بر را دربر‌می‌گیرد.

دانه آن یک مغز است که به وسیله این پوششها محصور می شود.

 دو نوع درخت بادام وجود دارد یک نوع دارای گلهای صورتی بادام شیرین تولید می‌کند و نوع دیگر آن با گلهای سفید بادام تلخ دارد.
 
مغز نوع اول حاوی روغن نافرار و امولسیون است.
 
تا اوایل قرن بیستم از آن به صورت خوراکی در پزشکی استفاده می‌شد اما به این شرط که بادام نوع تلخ به آن اضافه نشده بود.
 
بادام تلخ نسبتا پهن‌ تر و کوتاهتراز نوع شیرین است و حاوی تقریبا 50 درصد روغن نافرار موجود در بادامهای شیرین است.
 
 بادام شیرین عملا فاقد نشاسته است بنابراین می‌توان از آن در تهیه کیک و بیسکویت برای بیماران دیابتی یا هر نوع دیگری از بیماریهای قندی استفاده کرد. همچنین عصاره بادام می‌تواند جایگزین مناسبی برای عصاره وانیل دربین بیماران دیابتی باشد.
 
هر دو نوع بادام تلخ و شیرین بومی خاورمیانه است اما قرنهاست که در اروپا و آمریکا نیز کاشته می‌شود.
 
بادام یکی از محصولات خشکباری مهم در ایران و به ویژه در استان چهارمحال و بختیاری است و با توجه به اهمیت ارزش غذایی، دارویی و بهداشتی بادام و محصولات جانبی آن، جایگاه استان چهارمحال و بختیاری از نظر سطح زیر کشت، تولید و صادرات بادام در کشور بسیار بالاست.
 
چهارمحال و بختیاری با توجه به شرایط جغرافیایی و استعداد بالای این استان برای تولید بادام و خشکبار تولید کننده 20 درصد بادام کشور است.
 
      
 
 
استاندار چهار محال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سطح زیر کشت بادام در کشور 197 هزار هکتار است که هشت درصد سطح زیر کشت بادام جهان در ایران  شامل می شود.

علی اصغر عنابستانی با بیان اینکه تولید بادام در ایران 21 میلیون و 110 هزار تن است، تصریح کرد: بیش از 20 درصد بادام در کشور توسط این استان تولید می شود و این استان در کشور رتبه اول دارد.

وی با بیان اینکه ایران بعد از کشور آمریکا و اسپانیا در تولید بادام رتبه ممتاز را در سطح جهان دارد، یادآور شد: در چهارمحال و بختیاری 15 هزار تن سطح زیر کشت بادام است که از این میزان، ما 12 میلیون سال گذشته صادرات داشته ایم و مشکل اصلی ما این است که صادارات ما در بخش بادام به صورت خام و فله ای است.

استاندار چهار محال و بختیاری تصریح کرد: سطح زیر کشت بادام در این استان باید به صورت دیم توسعه یابد و با توجه به شرایط اقلیمی باید سطح کشت بادام گسترش یابد.

وی با اشاره به اینکه صنایع تبدیلی در راستای تولید بادام در این استان وجود ندارد، عنوان کرد: در این استان باید صنایع تبدیلی بادام را توسعه دهیم.

عنابستانی به همایش بادام در این استان اشاره کرد و بیان داشت: با برگزاری این همایش نقاط قوت و ضعف این استان در بخش تولید بادام مشخص می شود.

10 هزار و 407 تن بادام در چهار محال و بختیاری تولید می شود
 
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان چهار محال و بختیاری  از تولید 10هزار و 407 تن بادام در  چهار محال و بختیاری خبر داد.

حمید  رضا  منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه 10هزار و 407 تن بادم در استان چهار محال و بختیاری تولید می شود، اظهار داشت: این میزان بادم تولیدی در 10هزار و 175 هکتار زمین برداشت می شود.

منصوری با اشاره به اینکه بیشترین سطح زیر کشت در شهرستان شهرکرد و در حاشیه رودخانه زاینده رود کشت می شود،  بیان داشت: سطح زیر کشت حاشیه رودخانه زاینده رود شش هکتار است که  پنج هزار و 700 تن بادام در این منطقه تولید می شود.

وی با بیان اینکه بادام تولیدی در استان شامل بادام مامایی، سفید( منقی)، ربیع و ارقام شاهرود است بیان داشت: بیشترین بادام تولیدی در استان بادام مامایی (سنگی) و بادام سفید (منقی) است.

منصوری با بیان اینکه صادرات بادام از استان به استانهای همجوار به استانهای خوزستان، تهران، فارس، اصفهان و ... است، بیان داشت: بازار هدف صادرات بادام به کشورهای دیگر هندوستان و کشورهای حوزه خیلج فارس است.
 
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان چهار محال و بختیاری تاکید کرد: به طور متوسط کشت هرهکتار بادام دراین استان برای دو نفر اشتغالزایی دارد.

وی بیان داشت: در مناطق مختلف استان 13 هزار هکتار طرح توسعه باغات در حال اجراست که حدود 50 درصد به طرح توسعه باغات بادام استان اختصاص پیدا کرده است.

منصوری با اشاره براینکه بیماریهای قارچی و لکه اجری موجبات کاهش تولید را در بر دارد، بیان داشت: این بیماریها برای درختان بادام موجب سوختی در برگ درختان، ضعف در درختان و طی سه  یا چهار  سال از بین رفتن درختان را به دنبال دارد.

وی بیان داشت: کشاورزان این استان برای جلوگیری از مبتلا شدن درختان به بیماریهای قارچی باید بعد از ریزش گلبرگ  شکوفه ها از سموم قارچی  برای درختان خود استفاده کنند.
 
 
 
دلالان خرید بادام در چهارمحال و بختیاری موجب ضرر به کشاورزان می شود

یکی از کشاورزان حاشیه رودخانه زاینده رود در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در سالهای اخیر با توجه به خشکسالی شدید و کم آبی درختان بادام در این منطقه موجبات خشک شدن درختان بادام و تبدیل شدن بادام به پوسته خشک خبر داد، بیان داشت: تولید بادام در این منطقه با هزینه ها بالا انجام می گیرد و بازدهی بالای برای کشاورزان ندارند.

شیرزاد مرادی افزود:  در سالهای اخیر تمامی طرح توسعه باغات با وامهای زیاد و سود بالا از کشاورزان دریافت می شود که موجب می شود که تمامی محصولات کشاورزان  باید در راستای پرداخت وامهای بالا کشاورزان به بانک کشاورزی  پرداخته شود.
 
وی بیان داشت: در این استان واسطه های خرید بادام بسیار زیاد است که در این میان کشاورزان هستند که بیشترین صدمه را می بینند.

وی اذعان داشت: وجود یک کارخانه بسته بندی  و فرآوری محصولات بادام در منطقه حاشیه زاینده رود یک ضرورت برای این منطقه است که کشاورزان از کشت محصول سود بالای را داشته باشند.
 
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گزارش: زهرا مرادی
کد مطلب 1418702

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