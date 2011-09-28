به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد صالحی عصر سه شنبه در مراسم آغاز به کار نظارت ستادی سازمان اوقاف و امور خیریه اظهار داشت: همچنین در استان همدان 38 هزار و 671 رقبه وجود دارد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان عنوان کرد: تنها 40 مورد از این تعداد غیرمتصرفی است زیرا مابقی به طور کامل با نظارت اوقاف و امور خیریه استان اداره می‌شود.

وی با اشاره به فعالیت اداره کل اوقاف و امور خیریه همدان در پنج ماهه نخست سال جاری افزود: مبلغ دو میلیارد و 221 میلیون و 866 هزار و 598 تومان از موقوفات همدان جمع آوری شده که نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

255 بقعه متبرکه و دو هزار و 800 مسجد در همدان وجود دارد

صالحی با بیان اینکه در استان همدان 255 بقعه متبرکه و دو هزار و 800 مسجد وجود دارد، عنوان کرد: اداره کل اوقاف و امور خیریه همدان 84 نفر نیروی انسانی دارد که تعداد 30 نفر از این تعداد در ستاد اداره کل و 54 نفر نیز در شهرستان‌های همدان در حال فعالیت هستند.

وی ابراز داشت: اوقاف و امور خیریه در استان همدان از نظر تعداد ساختمان اداری مشکل دارد چرا که ساختمان‌های موجود نیز اغلب استیجاری بوده و وضعیت مناسبی ندارند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان با اشاره به تعامل اداره کل اوقاف و امور خیریه با سایر ادارات استان همدان، گفت: با وجودی که مباحث چالشی زیادی از جمله در لالجین و کبودرآهنگ وجود دارد، ارتباط اوقاف با ادارات، ائمه جماعات بسیار مناسب است.

وی ادامه داد: مبلغ یک میلیارد تومان برای هزینه‌های جاری و مبلغ یک و نیم میلیارد تومان نیز برای فعالیت‌های عمرانی اوقاف و امور خیریه استان همدان به تصویب رسیده است.

بقاع و اماکن متبرکه شهرهای کوچک استان همدان اعتبار مالی گرفتند

صالحی با اشاره برنامه عصر کاری و شب فرهنگی استاندار همدان نیز یادآور شد: با اجرای این برنامه بقاع و اماکن متبرکه شهرهای کوچک استان همدان نیز اعتباراتی دریافت کرده اند.

وی با اشاره به سامانه جامع اطلاعات اوقاف و امور خیریه استان همدان عنوان کرد: اوقاف و امور خیریه همدان در این زمینه پیشگام بوده و قریب به اتفاق اطلاعات را به ثبت رسانده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان با اشاره به عقد مفاصاحساب نیز گفت: این مهم در راستای سلامت مالی است که بر این اساس اوقاف و امور خیریه همدان مفاصا حساب را به طور 100 در صد به انجام رسانیده است

صالحی یادآور شد: بازرسی و نظارت سازمان اوقاف در راستای رصد کردن فعالیت‌های انجام شده صورت می گیرد.

حجت الاسلام صالحی با اشاره به مزایای طرح نظارت ستادی سازمان اوقاف، اظهار داشت: این امر در راستای رصد کردن فعالیت‌های انجام شده صورت می‌پذیرد تا به این واسطه نقاط قوت و ضعف مشخص شود.

وی اضافه کرد: در استان همدان شش اداره و دو دفتر نمایندگی اوقاف و امور خیریه فعال است.