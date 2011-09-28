به گزارش خبرنگار مهر، چاپ اول «حفره‌ها» امسال همزمان با نمایشگاه کتاب تهران منتشر شد و در کمتر از شش ماه این روزها چاپ پنجمش به پایان رسیده است. شاعر در این مجموعه تجربه‌های جدیدی در حوزه‌ فرم و تصویرسازی انجام داده و فضای بیشتر شعرهای کتاب، اجتماعی، فلسفی و عاشقانه است.

«بگذارید میترا بخوابد» دومین رمان کامران محمدی هم در رده‌ دوم این لیست قرار دارد. این رمان دومین اثر از سه‌گانه این نویسنده است. رمانی روان‌شناختی که نویسنده‌اش بیش از هر چیز، در جستجوی تحلیل روانی آدم‌هایش است. آدم‌هایی که وجه مشترک زندگیشان، عشق، خیانت و فراموشی است. «بگذارید میترا بخوابد»، ۲۴ فصل کوتاه دارد. این رمان هم درست مثل «آن‌جا که برف‌ها آب نمی‌شوند»، در سه روز اتفاق می‌افتد.

میان کتاب‌های فلسفی هم مجموعه مقالات «تلی از تصاویر شکسته» با ترجمه‌ شهریار وقفی‌پور به لیست پرفروش‌ترین‌ها راه یافت. «تلی از تصاویر شکسته» شامل مقالاتی از زیگموند فروید، ریچارد وولهایم، الیزابت گروش، اسلاووی ژیژک، الکس سرانو، باربارا جانسن، الی راگلند، لوئی آرمان و ژاک آلن میلر درباره روان‌کاوی است. در بخشی از مقدمه این کتاب می‌خوانید: «ضمیر ناخودآگاه چیست؟ مقالات کتاب حاضر در کنکاش این مضمون، به مفاهیمی می‌پردازند که در شناخت بازگشت به فروید یا اندیشه ژاک لاکان ضروری‌اند؛ هر چند ناکافی‌اند. مقاله‌ اول، که نوشته خود فروید است، به بیان ابتدایی این مضمون می‌پردازد.»

چاپ شانزدهم «عقاید یک دلقک» نوشته «هاینریش بل» با ترجمه «محمد اسماعیل‌‌زاده» هم کتاب چهارم پرفروش‌ترین‌های نشر چشمه است.

«رزا جمالی» هم با مجموعه شعر «این ساعت شنی که به خواب رفته است...» در رده پنجم خوش نشسته است.

رمان «مهسا محب‌علی» هم با وجود این‌که مدت‌ها از انتشارش گذشته، همچنان در لیست 10 اثر پرفروش رتبه‌ ششم را دارد. «نگران نباش» این‌ روزها به چاپ دهم رسیده است.

از مجموعه‌ «کتاب‌های قفسه آبی» هم همچنان اولین تجربه داستان‌نویسی «سینا دادخواه» در لیست پرفروش‌ترین‌ها قرار دارد.

«یوسف‌آباد خیابان سی‌ و سوم» این روزها به چاپ هفتم رسیده است و در رده‌ هفتم جدول پرفروش‌‌های شهریورماه قرار دارد.

مجموعه داستان «کلاغ» نوشته‌ فرشته نوبخت هم هشتمین کتاب پرفروش نشرچشمه بود. همچنین چاپ دوم «حافظ از نگاهی دیگر» نوشته علی حصوری و چاپ سیزدهم «چند روایت معتبر» نوشته مصطفی مستور در رده نهم و دهم جدول پرفروش‌‌ها قرار گرفته‌اند.