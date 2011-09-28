خیابانگردی ژنرال طنطاوی در قاهره/ 24 ساعت تا خداحافظی شورای نظامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، گزارشهای خبری منتشر شده در لابلای مطالب امروز (سه شنبه) رسانه های مصری نشان می دهد: ژنرال "محمد حسین طنطاوی" رئیس شورای عالی نظامی حاکم پس از ارائه شهادت در دادگاه مبارک که جنجالهای بسیاری را در پی داشته، شب گذشته به خیابانگردی در قاهره روی آورده است.

بر این اساس، گفته می شود این ژنرال کهنه کار با پای پیاده و بدون در نظر گرفتن تدابیر امنیتی و بدون محافظ شخصی اقدام به قدم زدن در برخی خیابانهای قاهره کرده است.



گوشه ای از خیابانگردی روز گذشته ژنرال طنطاوی

بر این اساس، وی در جریان این پیاده روی خیابانی گفتگوهایی با مردم داشته و درباره شرایط موجود در مصر با آنها گپ زده است. روزنامه الاهرام با اشاره به تصاویری که رسانه ها از ژنرال طنطاوی در قاهره منتشر کرده اند، تاکید کرد که این تصاویر از سوی خبرنگاری که به صورت تصادفی در محل حضور داشته گرفته شده است.

بر این اساس، این خبرنگار مصری تصاویر گرفته شده را به شبکه های ماهواره ای خصوصی نفروخته و ترجیح داده آنها را در اختیار شبکه ماهواره ای رسمی مصر (المصریه) قرار دهد.

دادگاه مبارک و تغییر دیدگاه مردم به شورای نظامی

این تحولات در حالی رخ می دهد که اخیرا حضور طنطاوی در دادگاه مبارک جنجالهای متعددی را به وجود آورد. گفته می شود شهادت وی به نحوی بوده که وکلای مدافع شهیدان و قربانیان انقلاب مصر را ناامید کرده است. "بثینه کامل" نیز که یکی از نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری مصر تاکید کرده بود که این ژنرال کهنه کار در دادگاه به نفع مبارک شهادت داده است.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری امروز نیز در اظهاراتی که از سوی پایگاه خبری الیوم السابع منتشر شده، تاکید کرد: ما همه به این امر معتقد بودیم که ارتش حامی انقلاب مصر است اما پس از حضور طنطاوی در دادگاه مبارک به این باور لطمه وارد آمد.

از سوی دیگر خیابانگردی غیرمنتظره طنطاوی تنها ساعاتی قبل از تصویب قانون اصلاح شده انتخابات پارلمانی توسط شورای نظامی صورت می گیرد که با مخالفت اکثریت جریانهای سیاسی روبروست.

قانون انتخابات پارلمانی مصر اخیرا پس از بررسی از سوی دولت موقت مصر تدوین شده و امروز توسط شورای نظامی حاکم تصویب و اعلام می شود.

شورای نظامی تنها 24 ساعت فرصت دارد برود

در تحولی دیگر، "شیخ حازم صلاح ابو اسماعیل" از نامزدهای مطرح انتخابات ریاست جمهوری مصر تاکید کرد: شورای نظامی مصر تنها 24 ساعت دیگر تا تحویل قدرت وقت دارد و ما هرگز با تداوم حاکمیت شورای نظامی تا ماه آوریل 2012 موافقت نمی کنیم.

وی افزود: شورای نظامی بر اساس آنچه خود پیش از این اعلام کرده تنها 24 ساعت فرصت دارد و ما غیر از اینکه از آنان می خواهیم جدول زمانبندی انتقال قدرت و برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری را اعلام کنند، خواسته ای از آنان نداریم.

ابواسماعیل تاکید کرد: در هفت ماه گذشته با وجود اینکه مردم قدرت خود را از دست ندادند، اما با مشکلاتی روبرو بودیم که نمی خواهیم 4 ماه دیگر تدام یابد. وی ایجاد ناامنی در مصر را تلاشی از سوی حاکمیت دانست و تاکید کرد: هم اکنون هیچ هرج و مرجی در مصر قابل مشاهده نیست.