تعمیرات دیرهنگام و سقفی که فرو ریخت/ خطر در کمین مدارس فرسوده کرج

به گزارش خبرنگار مهر، دوباره مهر از راه رسید و شور و شادی و هیجان را به مدرسه ها آورد، بوی کتاب و دفتر نو و ذوق کلاس اولیها برای زودتر رسیدن به مدرسه این روزها جای جای این شهر را پر کرده است.

با شروع آغاز سال تحصیلی در استان تازه تاسیس البرز از مدارس هوشمند گفته شد و برنامه هایی که آموزش و پرورش برای توسعه و رونق بیش از پیش این حوزه دارد.

اما در لابلای افتتاحیه های رنگارنگ و خوب با برنامه ای که معلوم بود از مدتها قبل برای آن برنامه ریزی شده است، گذری بر یک نکته مهم و مغفول مانده جای بسی تامل دارد.

اینکه استانی با جمعیت بالای دانش آموزی و مدارس فرسوده و استیجاری تا کجا توان اداره بدون مشکل امور با وضعیت و امکانات موجود را دارد.

و اینکه تاکی دانش آموزان و والدین آنها باید خطر فرستادن فرزندان خود به مدارس قدیمی و فرسوده و پرخطر را به جان بخرند و خم به ابرو نیاورند.

روزها از پی هم می آیند و می روند و همه از توسعه این استان در بخشهای مختلف سخن می گویند، اما همزمان با مهرماه و آغاز سال تحصیلی کسی از وجود مدارس فرسوده با قدمت بالای 50 سال حرفی نزد و هشداری نداد.

موضوعی که اگرچه به ظاهر مسکوت ماند اما تنها با گذشت چند روز از آغاز سال تحصیلی با فرو ریختن سقف مدرسه ای در

گوشه ای از این شهر بار دیگر توجه رسانه ها و مسئولان را معطوف مسئله نوسازی مدارس کرد.

روز گذشته در اثر انجام تعمیرات سقف مدرسه قدیمی با قدمت بالای 50 سال "کثنویه" در باغستان کرج، گوشه ای از سقف به عرض یک متر بر روی سر دانش آموز کلاس اولی فرو ریخت و سرش را شکست و دانش آموز دیگری نیز مجروح شد و باقی دانش آموزان کلاس اولی هراسناک از هفته اول روزهای مدرسه شان، کلاس درس را ترک کردند.

اگر چه این اتفاق با توجه به قدیمی بودن مدرسه و لزوم انجام تعمیرات با فرا رسیدن فصل سرما ممکن بود در هر نقطه دیگری اتفاق بیفتد و بی شک نمی توان در این رخداد که خوشبختانه با لطف خداوند منجر به فاجعه بزرگی نشد، کسی را مقصر اعلام کرد.

اما بی شک بر هیچ کس پوشیده نیست که با تعطیلی سه ماهه مدارس، هفته اول آغاز سال تحصیلی اصلا زمان مناسبی برای تعمیرات نیست.

این حادثه اگرچه به خیر گذشت و خیلی ها اصرار به عدم رسانه ای شدن آن داشتند اما غرض خبرگزاری مهر از پرداختن به این موضوع تنها به صدا در آوردن زنگ خطری برای مسئولان عالی استان و کمک به اموزش و پرورش برای توجیه مدیران بالادستی و تخصیص دهندگان بودجه نوسازی مدارس است.

تعمیرات باید در زمان مناسبت تری صورت می گرفت

مدیر آموزش و پرورش ناحیه چهار کرج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عملیات تعمیرات سقف این مدرسه که منجر به فرو ریختن بخش کوچکی از سقف یکی از کلاسهای درس این مدرسه شد، باید در زمان مناسب تری صورت میگرفت.

حسین درکی ادامه داد: این مدرسه قدمتی بالای 40 سال دارد وانجام تعمیرات در آن ضروری بوده است اما زمان انجام این تعمیرات نباید با آغاز سال تحصیلی همراه میشد.

وی یادآور شد: شمار مدارس فرسوده این استان زیاد است که باید با تخصیص اعتبارات برای نوسازی به موقع آنها اقدام کرد.

40 درصد مدارس در بافتهای قدیمی واقع شده اند

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز چندی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود: با تلاشهای صورت گرفته در دولت نهم و دهم اکنون تنها 40 درصد مدارس در بافتهای قدیمی واقع شده اند.

اکبر حلیمی ضمن بیان این مطلب بر راه اندازی کانون بزرگ فرهنگی، پرورشی و آموزشی با لحاظ کردن استانداردهای مطلوب تاکید کرد.

وی اظهار امیدواری کرد: این مرکز که جزء ملزومات آموزش و پرورش استان است، در آینده ای نزدیک با حمایتهای ویژه وزارتخانه، سازمان نوسازی مدارس همچنین با مازاد وصولی های استان البرز ایجاد گردد.

حلیمی ادامه داد: تصویب تاسیس 100 مدرسه هوشمند در استان البرز از مهم ترین مصوبات دور سوم سفر ریس جمهور به این استان است.

وی همچنین از احداث 420 نمازخانه، قرائت خانه و کتابخانه برای مدارس این منطقه خبرداد و یادآورشد: از دیگر مصوبات ارزنده ساخت 85 سالن ورزشی برای مدارس دخترانه است.

حلیمی عنوان کرد: با تلاش و همت مسئولان ذیربط بسیاری از طرح های عمرانی مصوب شده تا سال 92 اجرایی می شوند.

مدیر اداره کل آموزش و پرورش استان البرز، ساخت 18 استخر در کنار ساخت سه استخر مناطق آموزش و پرورش را یادآور شد.

وی درادامه وضعیت کنونی مدارس کرج را نسبت به سالهای گذشته مثبت ارزیابی کرد و گفت: با تلاشهای صورت گرفته در دولت نهم و دهم اکنون تنها 40 درصد مدارس در بافتهای قدیمی واقع شده اند.

این مسئول اضافه کرد:این میزان مدرسه فرسوده نیز در کمتر از دو سال به شکل مطلوبی تخریب و بازسازی می شوند.

یک هزار و 854 مدرسه در البرز

حلیمی تعداد مدارس استان البرز را یکهزار و 854 مدرسه ذکر و بیان کرد: 24 هزار همکار فرهنگی و آموزشی در این مدارس مسئول آموزش و تربیت 385 هزار دانش هستند.

50 درصد از مدارس استان البرز استحکام ندارند

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز گفت: 50 درصد مدارس البرز امکانات کافی نداشته و از استحکام لازم برخوردار نیستند.

حلیمی اظهار داشت: در حال حاضر یک هزار و 854 مدرسه در سطح استان البرز وجود دارد که بر اساس کارشناسی های صورت گرفته بیش از نیمی ازاین تعداد از استحکام لازم برخوردار نیستند.

وی افزود: تاکنون 126 مدرسه تخریب و بازسازی و 29 مدرسه نیز مقاوم سازی شده اند. این مسئول بیان کرد: احداث، بازسازی و مقاوم سازی مدارس استان البرز از جمله طرح هایی است که در جلسه هیئت دولت مورد توجه قرارخواهد گرفت. مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز گفت: با تخصیص اعتبارات لازم در این حوزه قادر خواهیم بود در طی یک برنامه دو ساله فضاهای فرسوده کنونی را به استانداردهای آموزشی برسانیم. وی افزود:‌ با احداث و مقاوم سازی مدارس استان علاوه بر ارائه خدمات مطلوب آموزشی به دانش آموزان می توان از بروز بلایای طبیعی به و‍ی‍ژه زلزله پیشگیری کرد. حلیمی ادامه داد: از مجموع مدارسی نیز که به تازگی در استان ساخته شده است 40 مدرسه با اصول جدید مهندسی زلزله طراحی شده است. وی تصریح کرد: برخی از مدارس که جز 50 درصد فوق هستند در ردیف مدارس استیجاری قرار دارند و از این رو امکان تجهیز این مدارس و مقاوم سازی در برابر زلزله امکان پذیر نیست.

به هر روی حادثه فوق اگرچه بسیار بی سر و صدا در گوشه ای از این شهر رخ داد اما به هر روی زنگ خطری را به صدا درآورد که مسئولان ارشد استان باید برای آن چاره اندیشی کنند.

امید می رود که با جذب به موقع اعتبارات و توجه ویژه به موضوع نوسازی مدارس در استان تازه تاسیس البرز از این پس شاهد بروز خطرات و وارد شدن صدمات به دانش آموزان و آینده سازان این کشور نباشیم.