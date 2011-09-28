تعمیرات دیرهنگام و سقفی که فرو ریخت/ خطر در کمین مدارس فرسوده کرج

به گزارش خبرنگار مهر، دوباره مهر از راه رسید و شور و شادی و هیجان را به مدرسه ها آورد، بوی کتاب و دفتر نو و ذوق کلاس اولیها برای زودتر رسیدن به مدرسه این روزها جای جای این شهر را پر کرده است.
با شروع آغاز سال تحصیلی در استان تازه تاسیس البرز از مدارس هوشمند گفته شد و برنامه هایی که آموزش و پرورش برای توسعه و رونق بیش از پیش این حوزه دارد.
اما در لابلای افتتاحیه های رنگارنگ و خوب با برنامه ای که معلوم بود از مدتها قبل برای آن برنامه ریزی شده است، گذری بر یک نکته مهم و مغفول مانده جای بسی تامل دارد.
اینکه استانی با جمعیت بالای دانش آموزی و مدارس فرسوده و استیجاری تا کجا توان اداره بدون مشکل امور با وضعیت و امکانات موجود را دارد.
و اینکه تاکی دانش آموزان و والدین آنها باید خطر فرستادن فرزندان خود به مدارس قدیمی و فرسوده و پرخطر را به جان بخرند و خم به ابرو نیاورند.
روزها از پی هم می آیند و می روند و همه از توسعه این استان در بخشهای مختلف سخن می گویند، اما همزمان با مهرماه و آغاز سال تحصیلی کسی از وجود مدارس فرسوده با قدمت بالای 50 سال حرفی نزد و هشداری نداد.
موضوعی که اگرچه به ظاهر مسکوت ماند اما تنها با گذشت چند روز از آغاز سال تحصیلی با فرو ریختن سقف مدرسه ای در
گوشه ای از این شهر بار دیگر توجه رسانه ها و مسئولان را معطوف مسئله نوسازی مدارس کرد.
روز گذشته در اثر انجام تعمیرات سقف مدرسه قدیمی با قدمت بالای 50 سال "کثنویه" در باغستان کرج، گوشه ای از سقف به عرض یک متر بر روی سر دانش آموز کلاس اولی فرو ریخت و سرش را شکست و دانش آموز دیگری نیز مجروح شد و باقی دانش آموزان کلاس اولی هراسناک از هفته اول روزهای مدرسه شان، کلاس درس را ترک کردند.
اگر چه این اتفاق با توجه به قدیمی بودن مدرسه و لزوم انجام تعمیرات با فرا رسیدن فصل سرما ممکن بود در هر نقطه دیگری اتفاق بیفتد و بی شک نمی توان در این رخداد که خوشبختانه با لطف خداوند منجر به فاجعه بزرگی نشد، کسی را مقصر اعلام کرد.
اما بی شک بر هیچ کس پوشیده نیست که با تعطیلی سه ماهه مدارس، هفته اول آغاز سال تحصیلی اصلا زمان مناسبی برای تعمیرات نیست.
این حادثه اگرچه به خیر گذشت و خیلی ها اصرار به عدم رسانه ای شدن آن داشتند اما غرض خبرگزاری مهر از پرداختن به این موضوع تنها به صدا در آوردن زنگ خطری برای مسئولان عالی استان و کمک به اموزش و پرورش برای توجیه مدیران بالادستی و تخصیص دهندگان بودجه نوسازی مدارس است.
تعمیرات باید در زمان مناسبت تری صورت می گرفت
مدیر آموزش و پرورش ناحیه چهار کرج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عملیات تعمیرات سقف این مدرسه که منجر به فرو ریختن بخش کوچکی از سقف یکی از کلاسهای درس این مدرسه شد، باید در زمان مناسب تری صورت میگرفت.
حسین درکی ادامه داد: این مدرسه قدمتی بالای 40 سال دارد وانجام تعمیرات در آن ضروری بوده است اما زمان انجام این تعمیرات نباید با آغاز سال تحصیلی همراه میشد.
وی یادآور شد: شمار مدارس فرسوده این استان زیاد است که باید با تخصیص اعتبارات برای نوسازی به موقع آنها اقدام کرد.
40 درصد مدارس در بافتهای قدیمی واقع شده اند
مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز چندی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود: با تلاشهای صورت گرفته در دولت نهم و دهم اکنون تنها 40 درصد مدارس در بافتهای قدیمی واقع شده اند.
اکبر حلیمی ضمن بیان این مطلب بر راه اندازی کانون بزرگ فرهنگی، پرورشی و آموزشی با لحاظ کردن استانداردهای مطلوب تاکید کرد.
امید می رود که با جذب به موقع اعتبارات و توجه ویژه به موضوع نوسازی مدارس در استان تازه تاسیس البرز از این پس شاهد بروز خطرات و وارد شدن صدمات به دانش آموزان و آینده سازان این کشور نباشیم.
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