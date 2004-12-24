گفتماني بايد فراگير شود كه مطابق با مطالبات واقعي جامعه باشد// مطالبه مردم بايد به سمت وظايف رئيس جمهور سوق داده شود

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" دكتر سعيد جليلي در جلسه هفتگي جنبش عدالتخواه دانشجويي ضمن اشاره به گفتمانهاي توسعه و جامعه مدني گفت : از آنجا كه همه مسائل كشور تحت تاثير گفتمانهاي غالب قرار مي گيرد اگر گفتماني موهوم، خيالي ، غيرواقعي و غيرمفيد شكل گرفته باشد، اگر آن گفتمان به تمام اهداف خود هم برسد، دردي دوا نخواهد شد.

اين استاد دانشگاه امام صادق(ع) در ادامه با اشاره به اختيارات گسترده رئيس جمهور در مقايسه با مجلس و دستگاه قضائي و بيان اين مطلب كه گستره اختيارات رئيس جمهور در افكار عمومي مغفول مانده است، افزود : مسوولان اگر مي گويند اختيارات بايد بيش از اين باشد تا پاسخگو باشيم عكس آن هم هست، يعني بايد در موارد بسيار زيادي كه قانون فعلي مشخص كرده است نيز پاسخگو باشند؛ لذا يكي از ايراداتي كه تقريبا در هر دوره ديده مي شود اين است كه رئيس جمهور در پايان دوره كاري اش مي گويد من كه اين شعارها را نداده بودم كه به آن عمل كنم يا تخصصم در فلان زمينه نبود تا نسبت به آن پاسخگو باشم.

سعيد جليلي با تشبيه ساختار اجرايي اداري كشور به ماشيني كه بنزين زيادي مصرف كرده و در عين حال به خاطر مشكل كوچكي حركت نمي كند، گفت : بر خلاف تصور غالب، اصلاح وضع موجود در بسياري از حوزه ها به تغييرات بنيادين احتياج ندارد و شكل دهي گفتماني عيني به حل بسياري از اين مشكلات منجر خواهد شد .

جليلي در ادامه با اشاره به اينكه گفتمان و مطالبه صحيح باعث خواهد شد تا هر كه راي آورد خود را مجبور به پاسخگويي در قبال اين مطالبات بداند افزود : تقريبا هيچ موضوعي در كشور وجود ندارد كه براي آن تشكيلات و نهادي ايجاد نشده باشد چه بسا در برخي موارد چندين دستگاه براي يك موضوع وجود دارد در حاليكه بسياري از اين دستگاهها از ديدگان مردم و حتي نخبگان جامعه نيز مستور مانده اند و بر خلاف تصور موجود كه به پستهاي خاص و محدودي توجه دارد گاهي اوقات ديده مي شود كه به عنوان مثال رئيس منابع طبيعي يك شهرستان به راحتي اختلاس ميلياردي مي كند و كسي بويي نمي برد.

وي در پايان با اشاره به لزوم انطباق تيم كاري رئيس جمهور با گفتمان وي گفت : نمي شود شخصي با سابقه اي بر خلاف جهت گيري دولت جديد به مسووليت وزارتخانه اي برسد و آنگاه از اين دستگاه توقع كارآمدي داشته باشيم .

در ادامه اين جلسه كه در دفتر مركزي جنبش عدالتخواه دانشجويي برگزار مي شد، حضار به طرح سوالات خود از وي پرداختند.

استاد دانشكده علوم سياسي دانشگاه امام صادق(ع) در پاسخ به سوال دانشجويي كه گفتمان سازي را فرآيندي زمانبر خواند گفت : اگر به اين نتيجه رسيده ايم كه شكل دهي اين مساله ضروري است اتفاقا بايد در آن جهت بيشتر تلاش كنيم و البته توان شما محدود است و قرارنيست شما گفتمان عدالت را در همه حوزه ها شكل دهيد اما بايد همه پتانسيل هاي موجود در اين جهت به خدمت گرفته شود.

وي سيستم توزيع بودجه كشور را به منبع آبي تشبيه كرد كه بخاطر پوسيده بودن لوله هايش مقدار زيادي از آب آن هدر مي رود و حتي همان مقدار آبي كه گفته مي شود محدود است به مقصد نمي رسد.