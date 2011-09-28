اتفاقی نادر در محصولات چینی/ گوسفندی که 1.4 میلیون پوند قیمت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، این گوسفند از نژاد "دولان" ( Dolan ) است و در حال حاضر فقط یک هزار راس از این نوع گوسفند در جهان وجود دارد و ثروتمندان چینی علاقه بسیار زیادی دارند که یکی از گوسفندان دولان را در مجموعه های نفیس خود داشته باشند.

روز گذشته شهر کاشقر چین در استان "سین کیانگ" شاهد برگزاری مسابقه ای بود که در آن مردم با ماشینهای لوکس خود گوسفندان پرورش یافته را برای شرکت در مسابقه همراه داشتند.

در یکی از اتومبیل های شیک و گران قیمت و در صندلی عقب آن گوسفندی بود که چند ساعت بعد تبدیل به معروف ترین گوسفند جهان شد.

این نوع گوسفندان در چین عمدتا توسط کشاورزان مسلمان ایغور پرورش می یابند. مالک این گوسفند میلیونی "مجید عبدالرحیم" نام دارد و اعلام کرده که پیشنهاداتی برای فروش گوسفندش دریافت کرده که بالاترین مبلغ یک میلیون و 400 هزار پوند بوده است.

عبدالرحیم در این باره می گوید : این گوسفند پدربزرگ اغلب گوسفندان دولانی است که در این منطقه حضور دارند و بر همین اساس من قصدی برای فروش آن ندارم.

دیلی تلگراف در مورد گوسفندان دولان می نویسد : معمولا دامدارن و کشاورزان چینی به گوسفندان دولان به عنوان یک سرمایه گران قیمت نگاه می کنند و اغلب دو یا سه نفر از آنها بطور مشارکتی یک راس از این گوسفندان را خریداری کرده و از آن برای تولید نسل استفاده می کنند و به ازای هر نطفه 300 هزار یوآن دریافت می کنند.