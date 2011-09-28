نخستین نشست شورای امنیت درباره فلسطین/ جزئیات روند عضویت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های خارجی، شورای امنیت سازمان ملل متحد شب گذشته نخستین جلسه خود را برای بررسی درخواست فلسطین مبنی بر عضویت کامل در سازمان ملل متحد برگزار کرد.

در این نشست که پشت درهای بسته برگزار شد تصمیم گرفته شد این موضوع به کمیته بررسی عضویت شورای امنیت ارجاع داده شود و فردا چهارشنبه نشستی رسمی برای بررسی درخواست فلسطین تشکیل شود.

این کمیته درخواستها برای عضویت جدید در سازمان ملل متحد را بررسی می کند درخواستی که ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین روز جمعه آن را به "بان کی مون" دبیر کل سازمان ملل متحد ارائه کرده بود.

کمیته مذکور پس از بررسی درخواست مطرح شده از لحاظ قانونی نتیجه را به شورای امنیت اعلام خواهد کرد و در صورت موافقت شورای امنیت این موضوع برای تصویب نهایی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارجاع داده خواهد شد.

گفتنی است برای موافقت شورای امنیت لازم است 9 عضو از 15 اعضای شورا با عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل موافقت کنند و این نیز مشروط بر آن است که هیچکدام از 5 عضو دائم شورای امنیت یعنی آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و انگلیس درخواست مذکور را وتو نکند.

"ریاض منصور" نماینده فلسطین در سازمان ملل پس از نشست شب گذشته شورای امنیت اظهار داشت: روند به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان یک کشور مستقل آغاز شده و ما امیدواریم شورای امنیت تعامل مثبتی در این رابطه داشته باشد.

پیش بینی می شود 6 تن از اعضای شورای امنیت با درخواست فلسطین موافقت کنند و 4 عضو اروپایی نیز رای مخالف یا ممتنع داشته باشند اما نمایندگان کشورهای بوسنی وهرزه گوین، کلمبیا، گابن و نیجریه تاکنون اظهار نظرهای مشخصی در این رابطه نداشته اند.

رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان فلسطین نیز در حال حاضر تلاش می کنند رای کشورهای مذکور را به نفع خود جلب کنند و قرار است در آینده نزدیک هیئتی فلسطینی به بوسنی، گابن و نیجریه سفر کند.

نماینده فلسطین در سازمان ملل متحد خاطرنشان کرد: ما پیش بینی می کنیم 9 عضو شورای امنیت با درخواست فلسطین موافقت کنند. وی به نام این کشورها اشاره ای نکرد.

منصور تصریح کرد: از 193 عضو سازمان ملل متحد بیش از 130 کشور با عضویت کامل فلسطین در این سازمان موافقت خواهند کرد و ما پیش بینی می کنیم فلسطین صد و نود و چهارمین عضو سازمان ملل خواهد بود.

تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرده در صورت عدم موافقت شورای امنیت با درخواست فلسطین گزینه دیگری جایگزین می شود یعنی اینکه درخواست فلسطین به صورت مستقیم در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به رای گذاشته خواهد شد تا فلسطین به جای اینکه سازمان ناظر باشد یک کشور ناظر بدون عضویت در سازمان ملل باشد.

این در حالی است که آمریکا از ماه های پیش تاکنون ضمن جانبداری از هم پیمان خود رژیم صهیونیستی اعلام کرده درخواست فلسطین برای عضویت در سازمان ملل متحد را وتو خواهد کرد و مذاکرات سازش تنها راه تشکیل کشور مستقل فلسطین است.