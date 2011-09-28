استان سمنان در آستانه خشکسالی

بهروز ارسطو در گفتگو با مهر گفت: وضعیت خشکسالی استان سمنان بر اساس تصاویر ماهواره ای (شاخصNDVI) شدید تر است.
وی ادامه داد: نتایج پایش بارش در ایستگاههای سینوپتیک سازمان هواشناسی و پایگاه ملی مدیریت خشکسالی کشاورزی در سال آبی جاری از مهر سال گذشته تا پایان تیر ماه بیانگر آن است که قریب 30 درصد کمتر از میانگین بلند مدت در این استان نزولات آسمانی باریده است.
وی اضافه کرد: روند بارش در استان سمنان در سال آبی گذشته حکایت از آن دارد که فواصل بارش طولانی تر شده است و موجب کاهش رطوبتی خاک شده است.
ارسطو با اشاره به گستره خشکسالی بر اساس شاخص spl در استان سمنان اظهار داشت:در بازه زمانی سالجاری آبی تا پایان تیرماه امسال گستره خشکسالی نشانگر وقوع خشکسالی متوسط در استان است.
وی گفت: در سال گذشته در بازه مشابه استان سمنان شرایط نرمالی را سپری کرده است.
ارسطو تاکید کرد: شرایط رویشی حاصل از ارزیابی شاخص پوشش گیاهی در بازه زمانی بهمن سال گذشته تا خرداد امسال مبین وقوع خشکسالی شدید کشاورزی در استان سمنان است.
رئیس پایگاه مدیریت خشکسالی کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان افزود: سطح بسیار محدودی از استان سمنان در ماههای فروردین و اردیبهشت در طبقات پایین تراکمی تحت پوشش است.
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