به گزارش خبرگزاری مهر، دومین دوره آموزش قصه‌نویسی بنا به درخواست متقاضیان و با هدف ترویج ادبیات فارسی و شناسایی افراد مستعد در نیمه دوم مهرماه برگزار می‌شود.

این دوره در 10 جلسه برنامه‌ریزی شده که هنرجویان در دوره اول با مبانی قصه‌نویسی آشنا می‌شوند و موفق به نگارش یک داستان کوتاه خواهند شد و در دوره دوم این کلاس هنرجویان وارد کارگاه عملی داستان نویسی خواهند شد.

هنرجویان این دوره با ریخت شناسی، علل پیدایش و ساختار گونه‌های مختلف داستان کوتاه (مینی‌مال، سیال ذهن، پلیسی، کودک و نوجوان، رمزی، جادویی و مدرن) و تاریخچه داستان‌های ایرانی و خارجی آشنا شده و یکی از این گونه‌ها بنا بر تقاضا و سطح کلاس تدریس می‌شود.

مدرس این دوره محمدجواد جزینی، داستان‌نویس و مدرس ادبیات داستانی است. وی طراح استاندارد مهارتی داستان‌نویسی و مدیر نخستین هنرستان داستان نویسی در ایران است. از این نویسنده پیش‌تر مجموعه‌ داستان‌هاید مانند «نجیب»، «ایل‌ بی‌سوار»، «‌گلستان آتش » و «خداحافظ قهرمان» منتشر شده است.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در این دوره می‌توانند به سایت www.farhangfilm.com مراجعه و یا با شماره تلفن‌های 88665525-88665526 تماس حاصل کنند.