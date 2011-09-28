ساختمان کشتیرانی آبادان در ردیف آثار ملی دفاع مقدس قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عشقی اظهار داشت: در سی امین سالروز عملیات غرورآفرین ثامن‌الائمه (ع) که منجر به شکست حصر آبادان شد، ساختمان سابق کشتیرانی آبادان در مراسم خاصی با حضور جمعی از مسئولان در ردیف آثار ملی دفاع مقدس به ثبت رسید.

وی افزود: این ساختمان در دو طبقه با مساحت دو هزار و 329 مترمربع حدود یکصد سال قبل با کاربری هدایت کشتیها در مجاور رودخانه اروندرود ساخته شده است. این ساختمان دارای یک قسمت دیده بانی در ضلع جنوبی و مشرف به رودخانه بوده و از آنجا به راحتی امکان رصد و مشاهده رفت و آمد کشتی ها در مسیر رودخانه وجود داشته است.



عشقی تصریح کرد: رزمندگان اسلام از این ساختمان به عنوان دیدگاه استفاده می‌کردند و به همین خاطر این محل بارها هدف گلوله های توپ و خمپاره دشمن بعثی قرار می گرفت و بخش اعظم ساختمان تخریب شد. شرکت پالایش نفت آبادان در حال بازسازی قسمتی از این ساختمان برای استفاده به عنوان باشگاه فرهنگی، ورزشی صنعت نفت است.



فرمانده قرارگاه حفظ ابنیه و آثار سرزمینی دفاع مقدس خوزستان عنوان کرد: تاکنون 46 اثر دفاع مقدس خوزستان در ردیف آثار ملی دفاع مقدس ثبت شده که 30 اثر آن مربوط به ساختمان، ابنیه و پل و هشت اثر هم مربوط به حرم شهدای گمنام و هشت اثر دیگر مربوط به آثار سرزمینی دفاع مقدس (مناطق عملیاتی) است.



وی ادامه داد: همچنین تاکنون 51 دستگاه ادوات باقیمانده از دوران دفاع مقدس در مناطق عملیاتی در ردیف آثار دفاع مقدس ثبت شده است.