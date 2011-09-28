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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۳۲

در چهارمحال و بختیاری/

18 هزار نفر متقاضی گواهی نامه مهارت ارزشیابی شدند

18 هزار نفر متقاضی گواهی نامه مهارت ارزشیابی شدند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره سنجش و ارزشیابی مهارت سازمان فنی و حرفه ای استان چهار محال و بختیاری از ارزشیابی مهارت بیش از 18 هزار نفر از متقاضیان گواهینامه مهارت در استان خبر داد.

خلجی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در نیمه نخست سال جاری  بیش از 18 هزار نفر از متقاضیان کارت مهارت  توسط اداره سنجش مهارت فنی و حرفه ای  ارزشیابی شده اند، اظهار داشت: در شش ماهه سال حاری 18 هزار و 481  مورد آزمون برای متقاضیان کارت مهارت برگزار شده است. 

وی افزود: این آزمونها در تمام شهرستانها و شهرهای استان در دو مرحله کتبی و عملی برگزار شده است.

رئیس اداره سنجش و ارزشیابی مهارت  سازمان فنی و حرفه ای استان چهار محال و بختیاری بابیان اینکه از این تعداد متقاضی 11 هزار و 167  نفرزن و هفت هزار و 334  نفرمرد بوده اند، بیان داشت: این آزمونها جهت متقاضیان صنعت ساختمان، قالیبافی، مراکز ثابت و سیارآموزشی ، آموزشگاههای آزاد، زندان، پادگان، صنایع و اصناف و سایر متقاضیان برگزار شد.
 
خلجی تصریح کرد: در حال حاضر ثبت نام آزمونهای فنی و حرفه ای از طریق دفاتر پستی سراسر استان انجام می گیرد و نتایج از طریق دفاتر پستی به متقاضیان اعلام می شود.
کد مطلب 1418717

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