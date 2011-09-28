مصرف تزریقی داروی شیمی درمانی ضد سرطان خطرناک است

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروهای وزارت بهداشت، اخیرا گزارش هایی مبنی بر ایجاد عوارض در محل تزریق داروی Vinarelbine Tartrate با نام تجاری "Navelbine" به صورت درد، ایجاد تاول و قرمزی پوست در محل تزریق به مرکز ADR ارسال شده است.

طبق پیگیریهای انجام شده و بنا به اظهارات شرکت سازنده، مسخص شد نوعی ناخالصی تحت عنوان S-D6 در تعدادی از سری ساخت این فرآورده شناسایی شده است که شرکت سازنده به دلیل احتمال تاثیر منفی بر نیمه عمر دارو نسبت به جمع آوری آن از بازار دارویی اقدام کرد.

مرکز ADR شماره سری ساختهای داروهای دارای عوارض را Navelbine 50 mg با شماره سریهای ساخت 505 P، 506 P و 507 P و Navelbine 10 mg با شماره سری ساخت 107 1P اعلام کرده است.

در این اطلاعیه تأکید شده که همکاران بهداشت و درمان باید از مصرف سری ساخت های فوق الذکر اجتناب کنند و در صورت مشاهده هر گونه عارضه دارویی با این فرآورده مرکز(ADR) را مطلع کنند.

مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروی وزارت بهداشت از همکاران تیم بهداشتی درمانی درخواست کرده در صورت مشاهده هر گونه عارضه یا اشتباه دارویی، مراتب را از طریق تکمیل فرم های زرد و ارسال به صندوق پستی 948-14185 یا نمابر 88890857 یا از طریق تماس تلفنی 4-88923193 به مرکز ADR گزارش دهند.