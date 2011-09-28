به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رویانیان مدیرعامل جدید باشگاه پرسپولیس طی حکمی رضا ریاضتی را به عنوان مدیر رسانه‌ای باشگاه فرهنگی- ورزشی پرسپولیس منصوب و معرفی کرد.

در حکم مدیرعامل این باشگاه آمده است:"با توجه به تعهد و تجارب خوب جنابعالی در حوزه رسانه‌ بنا به پیشنهاد قائم مقام باشگاه، شما را به سمت مدیر رسانه ای باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس منصوب می‌کنم."

در ادامه حکم رویانیان خطاب به رضا ریاضتی آمده است:" از آنجایی که یکی از نیازهای جدی باشگاه تعامل شایسته با اصحاب رسانه است، امید است با به کارگیری حداکثر توان و ظرفیت این بخش و با تلاش و جدیت و برنامه ریزی دقیق و مدون در انجام وظایف محوله و در جهت استمرار موفقیت های این باشگاه مردمی، اقدامات ارزشمندی انجام گیرد. از خداوند بزرگ در این مسئولیت مهم برایتان موفقیت و بهروزی آرزومندم."