بانوان مشهدی حرم رضوی را گلباران می کنند

محمد تقی میری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این بانوان در اولین روز از دهه کرامت که همزمان با ولادت کریمه اهل بیت و خواهر امام رضا(ع) نیز هست، ضمن برگزاری جشن میلاد، در مجتمع فرهنگی "بیت الصادق" تجمع می کنند.

وی افزود: سپس از این مکان که در یکی از خیابان های منتهی به حرم قرار دارد به سوی آستان مقدس رضوی حرکت کرده و ضریح امام رضا (ع) را گلباران می کنند.

وی با اشاره به وجود هزار و 200 هیئت مذهبی بانوان در استان، افزود: هم اکنون 800 هیئت مذهبی بانوان در مشهد فعالیت می کنند.

وی افزود: هیئت های مذهبی برادران این شهر نیز در حرکتی مشابه در روز ولادت حضرت امام رضا (ع) از مهدیه مشهد برای گلباران کردن ضریح مطهر رضوی به سمت این آستان مقدس حرکت خواهند کرد.